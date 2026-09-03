ИИР Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Ҝенерал-мајор Рзаји: Иранын јени стратеҝијасы сизин тәмәлинизи сарсыдаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Ҝенерал-мајор Мөһсүн Рзаји “Х” сосиал шәбәкәсиндә пајлашдығы месажында билдириб:
Тезликлә ҝөрәҹәксиниз ки, Иранын дөјүш мејданында, дипломатијада вә игтисади мүһасирәјә гаршы мүбаризәдә һәјата кечирәҹәји јени вә ҹидди стратеҝија сизин тәмәлинизи сарсыдаҹаг.
Ҹәнаб Мөһсүн Рзаји чәршәнбә ҝүнү “Х” сосиал шәбәкәсиндә пајлашдығы месажында јазыб:
Бу чабалама вә чырпынмаларынызла нәинки өзүнүз үчүн јаратдығыныз ҹәһәннәмин дибиндән чыха биләҹәксиниз, әксинә, тезликлә ҝөрәҹәксиниз ки, Иранын дөјүш мејданында, дипломатијада вә игтисади мүһасирәјә гаршы мүбаризәдә һәјата кечирәҹәији јени стратеҝија сизин тәмәлинизи сарсыдаҹаг.
Sizin rəyiniz