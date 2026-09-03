СЕПАҺ: Күвејтдәки Әли әс-Салим базасындакы америкалы командирин гәрарҝаһ вә игамәтҝаһын мәһв етдик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу 7 нөмрәли бәјанатында нәҹиб Күвејт халгына билдириб: Дүнән ҝеҹә Күвејтдәки бөјүк шејтанын базаларында јерләшән бәзи шејтанын өвладлары реҝионда бөјүк бир ҹинајәт төрәтдиләр вә инсан һүгугларыны кобуд шәкилдә позараг ушаг өлдүрән Америка ордусу Сирикдә бир јашајыш евини бомбалајараг јерлә-јексан етмәклә ҝәнҹ вә һөрмәтли әһли сүннә ҹүтлүјүн тој шәнлијини матәм мәрасиминә чевирди.
Бәјанатда давам едилиб: Бу вәһши һүҹумда тәхминән 70 ҝүнаһсыз инсан вурулуб вә онлардан 4-ү, о ҹүмләдән бир ушаг шәһид олуб.
ИИКК бәјанатында билдириб: Бу ҹинајәтә ҹаваб олараг, бу сәһәр ИИКК гуру гүввәләринин ҹәсур дөјүшчүләри ејни вахтда Иорданија, Бәһрејн вә Әрбилдәки Америка базаларына һүҹум едәркән, Әли әл-Салим базасынын америкалы командиринин гәрарҝаһына вә игамәтҝаһына ракет-дрон һүҹуму илә бир сыра дүшмән үнсүрләрини мәһв етдиләр. Даһа сонра онлар халга гаршы һүҹумларда иштирак едән дрон ангарыны вә дронларын јерләшдирилмәси үчүн рампаны јандырдылар вә бир сыра дронлары мәһв етдиләр.
Бәјанатда давам едилиб: Һөрмәтли Күвејт халгы; бизим сизинлә олан марағымызы вә мүнасибәтләримизи јахшы билирсиниз. Бизим үчүн ағрылы вә нараһатедиҹи олан шеј ушаг өлдүрән вә террорчу Америка ордусу тәрәфиндән Ислам торпагларынын ишғал едилмәсидир.
ИИКК бәјанатында вурғулајыб: Бу һүҹумлар сизә задәҝанларын пак торпағыны вә вәтәнләрини, Күвејти Америка кафирләринин чиркабындан тәмизләмәјә көмәк етмәк үчүндүр. АБШ-нин вә гәддар сионист режимин доминантлығыны, шәрәфли Күвејт халгынын азадлығыны вә мүстәгиллијини тәҹавүзкарлардан тәмизләмәк үмиди илә.
Sizin rəyiniz