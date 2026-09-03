Ислам Ингилабы Кешишкчиләри Корпусу: Ики танкер минаја дәјдикдән сонра партлајыб вә дајаныб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешишкчиләри Корпусу 8 нөмрәли ачыгламасында белә елан едиб: Ислами Иранынын гәһрәман вә дөзүмлү халгы; сизин мејдандакы әзмкарлығыныз милләтләрә илһам вериб вә дүнја халгларын ојаныш просесинин шаһиди олур вә ҹинајәткар тәкәббүрлү ҝүҹләр үчүн мејдан даралыр.
Бәјанатда давам едилиб: Дүнән ҝеҹә АБШ террорчу ордусу мүхтәлиф өлкәләрә гаршы тәҹавүзүндә дәфәләрлә тәтбиг етдији горху ссенарисини тәкрарлајыб, јәни гәддарлыг вә мәрһәмәтсизлик нүмајиш етдирмәк вә инсанлары горхутмаг үчүн тојлара вә никаһлара һүҹум едиб; нә Иран халгынын бу ојунлардан горхан бир милләт олдуғунун, нә дә халгларын алчалдылмасы вә тәслим олмасы дөврү олдуғунун фәргиндә дејилләр. Дүнја ојаныб вә бу әср милләтләрин галиб ҝәлмәк ирадәсинин әсридир.
ИИКК ачыгламасында билдириб: “Бу амансыз маневрләрлә гүввәләримизин Һөрмүз боғазы үзәриндәки нәзарәти зәифләмәјәҹәк. Бир нечә саат әввәл АБШ ордусунун тәһрики илә һејәтләрини тәрк едән вә ганунсуз маршрутдан кечмәк үчүн АБШ аҝентләринин әлиндә олан ики нефт танкери минаја дәјәндә партлајыб дајанды вә јанмаға башлады.
Бәјанатда белә дејилир: “ИИКК Һәрби Дәниз Гүввәләри әввәлләр миналанмыш кечиддән кечмәјин тәһлүкәләри барәдә хәбәрдарлыг етмишди вә бундан әлавә, гануни маршруту изләмәк әвәзинә, АБШ-јә алданан вә ҝәмиләрини дүшмәнин сәрәнҹамына верән ҝәмичилик ширкәтләри үчүн әлавә ҹәзалар нәзәрдә тутулуб ки, бу да тезликлә тәтбиг олунаҹаг”.
Sizin rəyiniz