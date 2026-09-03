Иран БӘӘ вә Күвејтдәки АБШ базаларыны ракет вә дронларла дармадағын етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусу БӘӘ вә Күвејтдәки террорчу АБШ ордусунун базаларыны ракет вә дронларла јерлә јексан етди.
Орду Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәси бу барәдә ачыглама верәрәк билдириб:
Шимшәк (Саигә) әмәлијјатлары серијасынын давамы олараг вә 31-ҹи мәрһәләдә, ҝүнаһсыз инсанларын вә силаһлы гүввәләрин ҹәсур һејәтинин пак ганынын гисасыны алмаг үчүн бу сәһәр Иран Ислам Республикасы ордусу Күвејтдәки Әһмәд Әл-Ҹабир базасында террорчу АБШ ордусунун пејк рабитә системләри, аваданлыг анбарлары вә гырыҹы тәјјарә ангарларына ракет вә дронларла зәрбәләр ендириб.
Бу һүҹумлар рабитә системләринә вә гырыҹы тәјјарә ангарларына зијан вә хәсарәт јетириб.
Һәмчинин, бу сарсыдыҹы әмәлијјатын давамында, БӘӘ-дәки Әл-Минһад базасында ушаг гатили АБШ ордусунун "гүввәләринин јерләшмәси" вә "радар системләри" ордунун ракетләри вә дронлары тәрәфиндән һүҹума мәруз галыб.
Әһмәд Әл-Ҹабир базасы Гәрби Асијада АБШ тәҹавүзкар ордусунун һазырланмасында вә дәстәкләнмәсиндә мүһүм рол ојнајыр вә өлкәнин һава вә мүшаһидә әмәлијјатларына бөјүк дәстәк вериб.
Әл-Минһад базасы һәмчинин хариҹи гүввәләрин һава дәстәји вә һәрәкәти үчүн ваҹиб мәркәзләрдән бири һесаб олунур.
Ордунун иҹтимаијјәтлә әлагәләр шөбәси вурғулајыб ки, ордунун ҹәсур шәхси һејәтинин АБШ террорчу ордусунун һәр һансы бир һүҹумуна ҹавабы сәрт вә дағыдыҹы олаҹаг вә сон гәләбәјә вә тәҹавүзкарын ҹәзаландырылмасына гәдәр давам едәҹәк.
Sizin rəyiniz