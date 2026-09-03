СЕПАҺ: Иорданијада АБШ дәниз пијадаларынын «Кемп Титин» һәрби базасыны баллистик ракетләрлә дармадағын етдик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Идарәсинин 2 сентјабр 2026-ҹы ил, чәршәнбә ҝүнү сәһәр саатларында јајдығы бәјанатын мәтни беләдир:
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Идарәси ачыглајыб ки, Иорданијада АБШ дәниз пијадаларынын «Кемп Титин» адланан һәрби базасы баллистик ракетләрлә һәдәфә алыныб вә чох сајда АБШ һәрбчиси мәһв едилиб.
Рәһман вә Рәһим Аллаһын ады илә
"Онларла вурушун ки, Аллаһ сизин әлинизлә онлара әзаб версин, онлары рүсвај етсин, сизә онларын үзәриндә гәләбә чалдырыб мөминләрин үрәкләрини фәрәһләндирсин."
Гәһрәман вә ајаға галхмыш Ислами Иран халгы!
АБШ-нин террорчу вә мәғлуб ордусу Ислам дөјүшчүләри илә бирбаша гаршыдурмаја ҝирмәкдә аҹиз галараг, Сирикдә јашајыш евинә вә ики ҝәнҹин никаһ мәрасиминин кечирилдији мәкана вәһшиҹәсинә һүҹум едиб, ораны ган ҝөлүнә чевириб вә әзиз халгымыздан 50-јә јахын инсаны шәһид вә ја јараламагла Минаб мәктәби вә Ламерд стадионундакы вәһшиликләрин хатирәсини јенидән ҹанландырыб.
Ушаг гатилы АБШ режими бу ҹинајәткар һүҹум заманы бир ушаг да дахил олмагла бир нечә нәфәри шәһид етмәклә Иран халгына гаршы дәрин кин вә дүшмәнчилијини бир даһа нүмајиш етдириб.
Бу вәһши тәҹавүзә ҹаваб олараг, СЕПАҺ-ын Аерокосмик Гүввәләринин ҹәсур дөјүшчүләри «Тәҹавүзкарын ҹәзаландырылмасы» әмәлијјатынын икинҹи далғасында, мүгәддәс «Ја Рәсулуллаһ (с)» шифрәси илә Иорданијада, Әгәбә көрфәзи саһилиндә јерләшән вә АБШ дәниз пијадаларынын «Кемп Титин» адланан һәрби базасына баллистик ракетләрлә ағыр зәрбәләр ендириб, чох сајда АБШ һәрбчисини өлдүрүб, дүшмәнин бир нечә мүһүм објектини вә һүҹум һеликоптерләрини мәһв едибләр.
Ислам гүввәләринин гисас әмәлијјаты давам едир.
«Гәләбә јалныз јенилмәз вә һикмәт саһиби Аллаһдандыр».
Sizin rəyiniz