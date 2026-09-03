Ајәтуллаһ Лариҹани: Сирик мүһарибә ҹинајәти ҝөстәрди ки, Америка сивилизасијасы бәзәдилмиш бир барбарлыгдан башга бир шеј дејил

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәгсәдјөнлүлүјү Мүәјјәнләшдирмә Шурасынын рәһбәри Ајәтуллаһ Амули Лариҹани сосиал медиада пајлашдығы месажда јазыб:
Сирик ҹинајәти вә мүдафиәсиз гадын вә ушагларын өлдүрүлмәси Американын вәһшилијинин вә јаланчы тәбиәтинин тәзаһүрүдүр вә бу, инсан һаглары үзәриндән алвер едәнләрин һәјасызлығыны вә чиркабыны үзә чыхарды.
О әлавә етди: Бу мүһарибә ҹинајәти онларын иддиа етдији сивилизасијанын бәзәдилмиш бир барбарлыгдан башга бир шеј олмадығыны ачыг шәкилдә ҝөстәрди. Шүбһәсиз ки, бу вәһшилијин утанҹы әбәди олараг бүтүн ҝүнаһкарларынын вә тәрәфдарларынын чијинләриндә олаҹаг.
Sizin rəyiniz