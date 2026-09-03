  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Ајәтуллаһ Лариҹани: Сирик мүһарибә ҹинајәти ҝөстәрди ки, Америка сивилизасијасы бәзәдилмиш бир барбарлыгдан башга бир шеј дејил

3 sentyabr 2026 - 21:13
Xəbər kodu: 1861149
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ајәтуллаһ Лариҹани: Сирик мүһарибә ҹинајәти ҝөстәрди ки, Америка сивилизасијасы бәзәдилмиш бир барбарлыгдан башга бир шеј дејил

Мәгсәдјөнлүлүјү Мүәјјәнләшдирмә Шурасынын рәһбәри: Сирик ҹинајәти вә мүдафиәсиз гадын вә ушагларын өлдүрүлмәси Американын вәһшилијинин вә јаланчы тәбиәтинин тәзаһүрүдүр вә бу, инсан һаглары үзәриндән алвер едәнләрин һәјасызлығыны вә чиркабыны үзә чыхарды.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәгсәдјөнлүлүјү Мүәјјәнләшдирмә Шурасынын рәһбәри Ајәтуллаһ Амули Лариҹани сосиал медиада пајлашдығы месажда јазыб:

Сирик ҹинајәти вә мүдафиәсиз гадын вә ушагларын өлдүрүлмәси Американын вәһшилијинин вә јаланчы тәбиәтинин тәзаһүрүдүр вә бу, инсан һаглары үзәриндән алвер едәнләрин һәјасызлығыны вә чиркабыны үзә чыхарды.

О әлавә етди: Бу мүһарибә ҹинајәти онларын иддиа етдији сивилизасијанын бәзәдилмиш бир барбарлыгдан башга бир шеј олмадығыны ачыг шәкилдә ҝөстәрди. Шүбһәсиз ки, бу вәһшилијин утанҹы әбәди олараг бүтүн ҝүнаһкарларынын вә тәрәфдарларынын чијинләриндә олаҹаг.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha