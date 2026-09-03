Әнсари АБШ-нин Сирикдәки тоја ракет һүҹумуна гаршы сәнәдләшдирмә вә һүгуги тәдбирләр ҝөрмәји әмр етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һөҹҹәтүл-Ислам вәл-мүслимин Мәҹид Әнсари, Һөрмүзган әјаләтинин Сирик шәһристанынын Куһистәк бөлҝәсиндәки тој мәрасиминә АБШ-нин ракет һүҹумундан сонра дөрд һәмвәтәнимизин шәһид олмасы вә 60-дан чох һәмвәтәнимизин јараланмасы илә нәтиҹәләнән һадисәдән сонра бу һәрәкәти гәтијјәтлә писләјәрәк билдириб:
"Ганун позан вә үсјанкар АБШ һөкумәти тәҹавүзкар мүһарибәсини давам етдирәрәк вә кечмишдә дәһшәтли мүһарибә ҹинајәтләри төрәтмәклә, о ҹүмләдән Минабдакы Шәҹәрә Тәјјибә мәктәбинин бомбаланмасы вә 167 ҝүнаһсыз шаҝирд вә мүәллимин шәһид едилмәси илә бу дәфә Һөрмүзган әјаләтинин Сирик бөлҝәсиндәки тој мәрасиминә ракет һүҹуму едәрәк бир сыра диҝәр мүдафиәсиз Иран вәтәндашларыны өлдүрүб."
Әнсари һәмчинин Һүгуги Ишләр үзрә витсе-президентин Бејнәлхалг Һүгуги Ишләр Мәркәзинә бу һадисәнин бүтүн өлчүләрини вә һүгуги аспектләрини дәрһал арашдырмағы тапшырыб.
Бу әмрә әсасән, Бејнәлхалг Һүгуги Мәсәләләр Мәркәзинә вәкилләрин, һүгугшүнасларын вә бу саһәдәки мүтәхәссисләрин потенсиалындан истифадә етмәклә вә мүвафиг гурумларла әмәкдашлыг едәрәк, бу һүҹумун мигјасыны сүбутлар топламаг вә сәнәдләшдирмәк үчүн лазыми тәдбирләр ҝөрмәк, еләҹә дә мәсәләнин сәлаһијјәтли бејнәлхалг органларла мүмкүн гәдәр тез ҹидди шәкилдә изләнмәсинә һазырлыг ҝөрмәк тапшырылыб.
Sizin rəyiniz