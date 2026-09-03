Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин елми вә иҹтимаи фәалијјәтиндән ҝизли галан мәгамлар – II һиссә:

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәгаләнин биринҹи һиссәсиндә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин елми фәалијјәти вә иҹтимаи хидмәтләри барәдә үмуми мәлумат верилмишди. Бу һиссәдә исә онун азтәминатлы инсанларын мүдафиәси вә онлара јардым ҝөстәрилмәси истигамәтиндә һәјата кечирдији фәалијјәтләрдән бәзи мәгамлар тәгдим олунур.
Азтәминатлы инсанлара хидмәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин фәалијјәтинин мүһүм истигамәтләриндән бири кими тәгдим едилир. Јазыда билдирилир ки, бу хүсусијјәт јалныз онун фәрди давранышы дејил, аилә дахилиндә узун илләр давам едән бир әнәнә илә бағлыдыр.
Онун бу саһәдәки фәалијјәтинин аилә мүһитиндә формалашдығы гејд олунур. Белә ки, о, һәлә 9 јашында оларкән, 1978-ҹи илин сентјабрында атасы, Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеинин Тәбәс зәлзәләсиндән зәрәр чәкмиш инсанлара јардым ҝөстәрмәк сәјләринин шаһиди олуб. Сонракы илләрдә исә анасы илә бирликдә шәһәрин јохсул аиләләринин евләринә ҝедиб, еһтијаҹы олан ҝәнҹ гызларын ҹеһизләринин һазырланмасы үчүн анасынын әл ишләри илә мәшғул олмасынын шаһиди олуб.
Мәгаләдә гејд едилир ки, һәмин гызлар бу әшјаларын Иран Ислам Ингилабынын рәһбәринин һәјат јолдашынын әл ишләри олдуғуну билмирдиләр. Бу әл ишләриндән бәзиләринин һәтта Ислам Республикасынын али рәһбәринин нәвәләринин ҹеһизинин тәркибинә дахил едилдији билдирилир.
Сејид Мүҹтәба Хаменеинин анасынын азтәминатлы аиләләрин вәзијјәтиндән дәфәләрлә нараһат олдуғуну мүшаһидә етдији вурғуланыр. Онун тәләбәләриндән биринә дедији билдирилән сөзләрә ҝөрә, анасы бәзән јохсул аиләләрин евиндән гајытдыгдан сонра о гәдәр тәсирләнирди ки, јемәк белә јејә билмирди.
Мәгаләдә һәмчинин Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин һәјат јолдашы, мәрһумә Зәһра Һәддад Адилин дә Теһранын, о ҹүмләдән Һәранди кими азтәминатлы рајонларында мүхтәлиф сосиал хидмәтләр ҝөстәрдији билдирилир. Онун Имам Сәҹҹад мәсҹидиндә топлантылар кечирдији, лакин иштиракчыларын онун “ханым Һүсејни”, јәни Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин һәјат јолдашы вә Иранын али рәһбәринин ҝәлини олдуғуну билмәдикләри гејд олунур.
Јазыда Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин өзүнүн дә јохсуллуг, борҹ вә мадди чәтинликләрлә үзләшдији билдирилир. Белә ки, 1990-ҹы илләрдә “әл-Мәһди” һөвзәсинин јахынлығындакы кичик әрзаг дүканынын саһиби “Аға Рәһман”ын онун вә гардашынын адларыны дәфәләрлә борҹлулар дәфтәринә јаздығы, онларын исә һөвзәдән тәгаүд алдыгдан сонра борҹларыны өдәдикләри гејд едилир.
Мәгаләдә вурғуланыр ки, “азтәминатлылара хидмәт” онун иҹтимаи фәалијјәтинин әсас истигамәтләриндән бири олуб вә о, буну тәләбәләринә дә дәфәләрлә төвсијә едиб.
Онун тәләбәләриндән биринин сөзләринә ҝөрә, мүәллиминин иҹтимаи фәалијјәтлә бағлы ән чох вурғуладығы мәсәләләр арасында хејријјә вә јардым дүшәрҝәләри, еләҹә дә тәбии фәлакәтләр, о ҹүмләдән дашгынлар заманы зәрәрчәкәнләрә јардым ҝөстәрилмәси хүсуси јер тутуб. Билдирилир ки, Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеви јардым фәалијјәтинин давамлы олмасынын ваҹиблијини хүсуси гејд едирди.
Мәгаләјә ҝөрә, о, азтәминатлы инсанлара јардым мәгсәдилә мүхтәлиф гурумлар јарадыб вә өз адыны өн плана чыхармадан он минләрлә еһтијаҹы олан шәхсә давамлы јардым ҝөстәрилмәсини тәшкил едиб.
Бу јардым фәалијјәтләринин әсас хүсусијјәтләри сырасында инсанларын ләјагәтинин горунмасы, еһтијаҹларын мүәјјәнләшдирилмәси үчүн саһәдә чалышан әмәкдашларын аиләләрин вәзијјәтини арашдырмасы, аиләнин тәминатчысынын гадын олдуғу һалларда һәмин аиләләрин вәзијјәтинин өјрәнилмәси үчүн гадын әмәкдашларын ҝөндәрилмәси вә јардымларын давамлы характер дашымасынын тәмин едилмәси ҝөстәрилир. Ејни заманда бу хидмәтләрдә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин адынын чәкилмәмәсинә вә бүтүн јардымларын Али Рәһбәрин дәфтәрханасынын фәалијјәти кими тәгдим едилмәсинә хүсуси диггәт јетирилдији билдирилир.
Мәгаләдә гејд олунур ки, Гум шәһәринин Ҹәфәријјә, Кәһәк, Гәмәруд, Гәнәват, Ниругаһ вә Хакфәрәҹ кими мүхтәлиф бөлҝәләриндә јашајан азтәминатлы инсанларын бир гисми алдыглары јардым вә һәдијјәләрин аноним хејријјәчиләрдән вә ја Али Рәһбәрин дәфтәрханасындан ҝәлдијини дүшүнүрдү.
Ејни вәзијјәт бәзи тибб мүәссисәләриндә дә мүшаһидә олунуб. Мәсәлән, “Гуран вә Итрәт” мүалиҹә мәркәзинин әмәкдашларынын азтәминатлылара ҝөстәрилән тибби хидмәтләрин малијјәләшдирилмәсиндә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин ролундан хәбәрсиз олдуглары билдирилир. Бу хидмәтләрә ијнә вә системләрин вурулмасындан стоматоложи јардыма гәдәр мүхтәлиф тибби хидмәтләрин дахил олдуғу гејд едилир вә хәрҹләрин халгдан топланан вәсаит һесабына гаршыландығы вурғуланыр.
Онун сосиал фәалијјәтинин диҝәр нүмунәләри сырасында Хузистан әјаләтиндә дашгынлардан зәрәр чәкәнләрә јардым ҝөстәрмәк үчүн дәрсләрин дајандырылмасы вә тәләбәләрин јардым ишләринә ҝөндәрилмәси ҝөстәрилир.
Һәмчинин KОВИД-19 пандемијасы дөврүндә онун рәһбәрлији алтында фәалијјәт ҝөстәрән дини тәһсил мүәссисәләринин коронавирус хәстәләри үчүн ширә вә мејвә ширәләринин һазырланмасы мәркәзләринә чеврилдији, еләҹә дә тәләбәләрин коронавирусдан вәфат едән шәхсләрин јујулмасы вә дәфн мәрасимләриндә иштирак етмәләринин ваҹиблијинин вурғуландығы билдирилир.
Мәгаләдә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин тәләбәләринин ондан дәфәләрлә “Инсан нә гәдәр зәиф, көмәксиз вә һимајәсиздирсә, бир о гәдәр өнәмлидир” фикрини ешитдикләри гејд олунур.
Онун Хузистандакы дашгынлар заманы тәләбәләринин ҝөстәрдији хидмәтләр барәдә һесабаты динләдикдән сонра “Бу ишләр тәләбәнин кимлијидир. Үстәлик, инсанлара хидмәт етмәк тәләбәләр үчүн елмин јени гапыларыны ачыр” дедији билдирилир.
Мәгаләдә онун атасынын әлдә етдији уғурларын бир һиссәсини дә азтәминатлы инсанлара хидмәт ҝөстәрмәси илә әлагәләндирдији вә бу фикри тәләбәләри гаршысында сәсләндирдији гејд олунур.
Азтәминатлы инсанлара хидмәт ҝөстәрилмәси илә бағлы төвсијәләрин онун јалныз дини тәһсил мүһитиндә дејил, инзибати вә гејри-һөвзә фәалијјәти илә бағлы ҝөрүшләриндә дә мүһүм јер тутдуғу билдирилир.
Мәгаләдә гејд олунур ки, Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеви истедадларын вә технолоҝијаларын идарә олунмасы саһәсиндә чалышан әмәкдашларындан биринә белә дејиб: “Азтәминатлы инсанлара гајғыны јүнҝүл мәсәлә һесаб етмә. Аллаһ онлары севир. Диҝәр ишләр дә өз јериндәдир.”
Јазынын нөвбәти һиссәләриндә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин иҹтимаи вә иҹра фәалијјәти илә бағлы диҝәр мәгамларын арашдырылаҹағы билдирилир.
Мәнбәләр:
- Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин һәјат јолдашынын гардашы Фәридәддин Һәддад Адиллә мүсаһибә;
- Һәранди мәһәлләсиндә јерләшән Имам Һәсән Мүҹтәба мәсҹидиндә доктор Һәддад Адилин чыхышлары;
- Азәрбајҹанлы тәблиғатчы вә “Нур” Фондунун Азәрбајҹан үзрә рәһбәри Исҝәндәр Һүсејновун чыхышлары;
- Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин тәләбәләриндән Һөҹҹәтүл-Ислам Рза Әлиабады илә сөһбәт;
- Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин тәләбәләриндән Һөҹҹәтүл-Ислам Мәһәммәдҹавад Әкбәри илә сөһбәт.
Sizin rəyiniz