ИРАН АБШ-Ы БӘҺРЕЈНДӘН ГОВДУ / АДМИРАЛ ДЕРИЛ КАДЛ ЕТИРАФ ЕТДИ: АБШ ҺӘРБИ ДӘНИЗ ГҮВВӘЛӘРИНИН БӘҺРЕЈН БАЗАСЫНА ГАЈЫТМАҒЫ ХЕЈЛИ ЧӘТИНДИР

Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији — АБНА: АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринин команданы адмирал Дерил Кадл өлкә гүввәләринин јахын ҝәләҹәкдә Бәһрејндәки базасына гајытмајаҹағыны вә «Теодор Рузвелт» тәјјарәдашыјан ҝәмисиниŋ дә Әрәбистан дәнзиндәнки «Ҹорҹ Вашинҝтон» ҝәмисини әвәз едәҹәјини ачыглады.
АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринин әмәлијјат рәиси дүнән, базар ертәси ҝүнү Һәрби Дәниз Гүввәләри илә кечирилән умумхалг гөрүшүндә јахын ҝәләҹәкдә Бәһрејн базасына гајытмағын мүмкүн олмадығыны билдиrди. Иранын һүҹумундан сонра Бәһрејндә галан һәрбчиләрин шәхси әшјалары илә бағлы суала ҹаваб олараг о, «Биз ора тезликлә гајытмајаҹағыг» деди, лакин Һәрби Дәниз Гүввәләринин гошунларын әшјаларыны көчүрмәк үчүн бир јол тәгдим етмәк үзәриндә ишләдијини вурғулады.
Кадл һәмчинин бөлҝәдә тәјјарәдашыјан ҝәмиләрин јерләшдирилмәси илә бағлы «Теодор Рузвелт»ин Әрәбистан дәнзиндәнки «Ҹорҹ Вашинҝтон» ҝәмисини әвәз едәҹәјини сöјләди. О, Дәниз Гүввәләринин әввәлки јерләшдирилмәләрин, хцсусән дә «Ҹералд Р. Форд» вә «Абраһам Линколн» миссијаларынын тәҹрүбәсиндән дәрс чыхармалы вә һиссәләри, гида, гиҝијена васитәләри вә диҝәр аваданлыглары даһа јахшы тәҹһиз етмәклә гошунлар үчүн даһа јахшы шәраит јаратмалы олдуғуну вурғулады.
АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринин әмәлијјат рәиси һәмчинин екипажын әһвал-руһијјәсини вә һәјат кејфијјәтини горумаг үчүн лиманларда ҝәмиләрин дајандырылмасынын ваҹиблијини гејд етди.
«Абраһам Линколн» Јахын Шәргдәки узун дөјүш миссијасы заманы лиманда 250 ҝүндән чох дајанмадан фәалијјәт ҝөстәриб; Кадлын сөзләринә ҝөрә, бу мәсәлә ҝәләҹәк планлашдырмада нәзәрә алынмалыдыр.
Чыхышынын башга бир һиссәсиndə Америка рәсмиси «Өнҹә Дәнизчиләр» планыны вурғулaды вә Дәниз Гүввәләринин инзибати проблемләрини азалтмагла, мәнзил тәминиатыны јахшылашдырмагла, тибби хидмәтләри јахшылашдырмагла вә аиләләри дәстәкләмәклә гошунларын јаşayış вә хидмәт шәраитини јахшылашдырмаға чалышдығыны билдиrди. О, һәмчинин дәнизчиләрин руһи сағламлығы вә гошунлар арасында интиһарла бағлы тибб техникадәриндән вә психолoглардан тутмуш психиатрлара вә дини мәсləhətçilərə гәдәр бүтün хидмәтләрин гошунлар үчүн мөвҹуд олмалы олдуғуну сöјләди.
Бу арада, «Милитари Тајмс» гәзети әввәлләр Бәһрејнин Манама шәһәриндəки АБШ дәниз дəстәк базасына дәјән зијан барәдә мәглүмат вермишди вә бу зијанын тәхминән 400 милјон доллар тәшкил етдији тәхмин едилирди.
Sizin rəyiniz