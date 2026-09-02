Владимир Путин: Шанхај Инкишаф Банкы Гәрбдән мүстәгил олмалыдыр

Әһли-бејт Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији — АБНА: Владимир Путин чәршәнбә ахшамы Гырғызыстанын пайтахты Бишкеkдә Презинденти Мәсуд Пезешкијанын вә тәшкилaтын диҝәр үзв дөләтләринин башчыларынын иштиракы вә чыхышы илә кечирилән Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын 26-ҹы зирвә топлантысында әлавә едиб: Шанхај Инкишаф Банкы бейнәлхалг мәсәләләрдә биртәрәфли имтијазлар әлдә етмәк үчүн игтисади аләтләрдән силаһ кими истифадә едән өлкәләрин малiјјә системләриндән мүмкүн гәдәр мүстәгил олмалыдыр.
О гејд едиб: «Бу ҝүн ШӘТ Бизес Шурасы вә Банкларарасы Консорсиум бирҝә вә гаршылыглы фајдалы игтисади лајиһәләрин һәјата кечирилмәсинә әһәмијјәтли төһфә верир вә ҝәләҹәкдә тәшкилaт дахилиндә јарадылaҹаг Инкишаф Банкы да бу фәалијјәтә гошула биләр.»
Русија Презинденти һәмчинин деди: «ШӘТ-ин Енерҹи Әмәкдашлыг Стратеҝијасында 2030-ҹу илә гәдәр нәзәрдә тутулдуғу кими, әлагәләндирилмиш вә баланслашдырылмыш енерҹи сјаcәтини давам етдирмәк бүтүн үзвләрин марагларына ујğундуr.»
Sizin rəyiniz