  1. Ana səhifə
  2. Azeri cirilik

Путин Пезешкијан иле гөрүшүндә: Саламымы Имама чатдырын

2 sentyabr 2026 - 05:32
Xəbər kodu: 1860315
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Путин Пезешкијан иле гөрүшүндә: Саламымы Имама чатдырын

Русија Презинденти Иран халгы иле һәмряјлијини бәјан едərək, Иран Презинденти Мәсуд Пезешкијандан саламларыны Иран Ислам Республикасынын Али Рәһбәри Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменејијә чатдырмасыны хашиш едиб.

Әһли-бејт (ә) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији — АБНА: Русија Презинденти Владимир Путин чәршәнбә ахшамы Гырғызыстанын пайтахты Бишкеkдә Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын саммити чәрчивәсиндә Иран Презинденти Мәсуд Пезешкијанла гөрүшүндә билдијиб: Русија халгы өз марагларыны мүдафиә едән Иран халгы иле һәмряјлијини бәјан едир.

О гејд едиб: Русија вә Иран һәрби вә сијаси вәзијјәтә бахмајараг, өтән ил тиҹарәт вә игтисади әлагәләрдә мүшаһидә олунан артым тенденсијасыны горујуб сахлајыб.

Русија Презинденти әлавә едиб: Русија иле Иран арасында мүнасибәтләр бүтүн саһәләрдә давамлы шәкилдә инкишаф едир.

Путин билдијиб: Москва Русија иле Иран арасында инсани саһәдә әмәкдашлығын әһәмијјәтини вурғулaјыр.

О гејд едиб: Москва Ирана еһтијаҹ дујдуғу маллары тәгдим етмәклә, мөвҹуд шәраитдә Теһрана дәстәк ҝөстәрмәјә чалышыр.

Путин регионда баш верән сон һадиҹәләрә тохунураг вурғулaјыб: Русија Иран вә АБШ арасында анлашма меморандумунун имзаланмасыны алгышлады, лакин тәәссүф ки, атышкән көврәк олду.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha