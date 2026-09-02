Путин Пезешкијан иле гөрүшүндә: Саламымы Имама чатдырын

Әһли-бејт (ә) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији — АБНА: Русија Презинденти Владимир Путин чәршәнбә ахшамы Гырғызыстанын пайтахты Бишкеkдә Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын саммити чәрчивәсиндә Иран Презинденти Мәсуд Пезешкијанла гөрүшүндә билдијиб: Русија халгы өз марагларыны мүдафиә едән Иран халгы иле һәмряјлијини бәјан едир.
О гејд едиб: Русија вә Иран һәрби вә сијаси вәзијјәтә бахмајараг, өтән ил тиҹарәт вә игтисади әлагәләрдә мүшаһидә олунан артым тенденсијасыны горујуб сахлајыб.
Русија Презинденти әлавә едиб: Русија иле Иран арасында мүнасибәтләр бүтүн саһәләрдә давамлы шәкилдә инкишаф едир.
Путин билдијиб: Москва Русија иле Иран арасында инсани саһәдә әмәкдашлығын әһәмијјәтини вурғулaјыр.
О гејд едиб: Москва Ирана еһтијаҹ дујдуғу маллары тәгдим етмәклә, мөвҹуд шәраитдә Теһрана дәстәк ҝөстәрмәјә чалышыр.
Путин регионда баш верән сон һадиҹәләрә тохунураг вурғулaјыб: Русија Иран вә АБШ арасында анлашма меморандумунун имзаланмасыны алгышлады, лакин тәәссүф ки, атышкән көврәк олду.
Sizin rəyiniz