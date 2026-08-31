Әһли-бејт (лејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА-нын мәлуматына ҝөрә, Һиндистанын Карнатака әјаләтинин али тәһсил назири Басвараҹ Рајарди Исламын бүтүн диҝәр динләрдән үстүн олдуғуну вурғулајараг, Һәҹҹ мәрасимини јеринә јетирмәк үчүн Мәккәјә ҝетмәк арзусунда олдуғуну билдириб.
Һиндистанын “New Indian Express” гәзетинин мәлуматына әсасән, о, “Куканур” шәһәриндә Мәһәммәд Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мөвлудунун илдөнүмү мүнасибәтилә мүсәлман иҹмасынын үзвләри үчүн тәшкил едилмиш пулсуз күтләви никаһ мәрасиминдә иштирак етдикдән сонра етдији чыхышында дејиб: “Ислам бөјүк бир диндир. Ислам һаггында чохлу јанлыш тәсәввүрләр јарадылыр. Мән Гураны өјрәнмәјә һазырам. Биз динләри өјрәнмәли вә онларын архасында дајанан тарихи билмәлијик.”
О, давам едәрәк дејиб: “Мән Һәҹҹә ҝетмәк арзусундајам, амма индијәдәк буна имкан тапмамышам. Әлбәттә, ора ҝетмәк үчүн мүсәлман олмаг лазымдыр.”
Гуран һамы үчүндүр
Һиндистанын Карнатака әјаләтинин али тәһсил назири давамында билдириб: “Гуран јалныз мүсәлманлар үчүн назил олмајыб. Һәр кәс Гураны охуја биләр. Һәзрәт Мәһәммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Гураны бүтүн дүнја үчүн ҝәтириб. Ислам дини елми маһијјәт дашыјыр вә инсана неҹә јашамалы олдуғуну өјрәдир. Инсан дини фанатик вә ја каста вә сосиал тәбәгә мәсәләсиндә фанатик олмамалыдыр.”
Бүтүн динләрдә инсани принсипләр мөвҹуддур
Бу һинду назир әлавә едиб: “Биз баша дүшмәлијик ки, бүтүн динләрдә јахшы вә дәјәрли принсипләр мөвҹуддур. Ислам инсанлыға вә инсани дәјәрләрә чох ҝүҹлү шәкилдә диггәт јетирән бир диндир. Јалныз мәсҹидә ҝетмәк вә ‘Аллаһу Әкбәр’ демәк кифајәт дејил. Ејни мәсәлә бүтүн динләрә дә аиддир.”
Һиндистан һөкумәтинин мүсәлманларын никаһ салонлары үчүн ајырдығы бүдҹә
Һиндистанын Карнатака әјаләтинин али тәһсил назири мүсәлманларын никаһ мәрасимләринин кечирилмәси үчүн салонлара дөвләт бүдҹәсиндән вәсаит ајрылмасына тохунараг дејиб: “Сәудијјә Әрәбистанындан, Пакистандан вә ја диҝәр мүсәлман өлкәләриндән бураја һеч бир пул ҝәлмир. Дини мәркәзин һансы динә аид олмасындан асылы олмајараг, нәзир пулларына әл узатмаг вә ја дини гурума мәхсус торпағы зәбт етмәк вә ҝөтүрмәк бөјүк ҝүнаһдыр.”
Sizin rəyiniz