Әһли-бејт (ә) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Фәләстинли Мәһбусларын Мүдафиәси Мәркәзи Исраил режиминин һәбсханаларында тәхминән 370 фәләстинли ушағын сахланылдығыны билдириб. Онларын әксәријјәти “Мегиду” вә “Офер” һәбсханаларында сахланылыр вә ағыр һәбс шәраити илә үзләширләр.
Бу мәркәз ачыгламасында ушагларын һәдәфә алынмасынын давам етмәси барәдә хәбәрдарлыг едиб вә билдириб ки, 2026-ҹы илин илк јарысында Иордан чајынын гәрб саһилиндә вә ишғал алтындакы Гүдсдә ушагларын вә фәләстинлиләрин 276 дәфә һәбс едилмәси гејдә алыныб.
Азад едилмиш ушагларын ифадәләринә әсасән, онлар һәбс мүддәтиндә дөјүлмә, бағланма вә гандалланма, тәһдид, гида вә судан мәһрум едилмә јолу илә ишҝәнҹәјә мәруз галыб, ејни заманда тибби лагејдлик вә гидаланма чатышмазлығы илә үзләшибләр.
Фәләстинли Мәһбусларын Мүдафиәси Мәркәзи Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатындан, УНЫҸЕФ-дән вә бејнәлхалг гурумлардан һәбсдә олан ушагларын һәгиги мүдафиәси үчүн тәдбир ҝөрмәләрини, бу һүгуг позунтуларына сон гојмаларыны вә онларын мүалиҹә, тәһсил вә аилә ҝөрүшләринә чыхышыны тәмин етмәләрини истәјиб.
Бу мәркәз һәмчинин Мегиду һәбсханасындакы мәһбусларын вәзијјәтинә тохунараг билдириб ки, онлар гида мәһсулларынын ҹидди чатышмазлығы вә гиданын кејфијјәтинин ашағы дүшмәси илә үзләширләр; бу вәзијјәт бир сыра мәһбусларын чәкисинин әһәмијјәтли дәрәҹәдә азалмасына сәбәб олуб. Бу һесабата әсасән, мәһбуслардан биринин чәкиси 18 килограм, диҝәр бир мәһбусун чәкиси исә тәхминән 7 килограм азалыб.
Һәмчинин мәһбуслар арасында гашынма хәстәлији јајылыб вә ејни заманда онларын бәзиләри еһтијаҹлары олдуғу һалда дәрман вә тибби ејнәк алмагдан мәһрум едилирләр. Бу мәһбусларын ҝиҝијена вә тәмизлик васитәләринә дә кифајәт гәдәр чыхышы јохдур.
Фәләстинли Мәһбусларын Мүдафиәси Мәркәзи әлавә едиб ки, мәһбусларын ҝүндәлик һава алма мүддәти дә 30 дәгигәдән артыг дејил вә бәзән 20 дәгигәјә гәдәр азалдылыр.
Sizin rəyiniz