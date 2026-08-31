Өвлад саһиби олмаг үчүн дуалар; икинҹи һиссә: Әһли-бејтин (әлејһимус-сәлам) өјрәтдији дуа

Әһли-бејт (әлејһимус-сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бу мәгаләнин биринҹи һиссәсиндә Гурани-Кәримдә өвлад саһиби олмагла бағлы ајәләр, еләҹә дә Илаһи пејғәмбәрләрин (әлејһимус-сәлам) өвлад истәмәк үчүн етдикләри дуалар арашдырылды. Мәсум имамларын (әлејһимус-сәлам) һәјат тәрзиндә өвлад саһиби олмаг мәсәләсини ики үмуми категоријада арашдырмаг олар.
Биринҹи категоријада Әһли-бејтдән (әлејһимус-сәлам) өвлад саһиби олмаг һаггында чохсајлы рәвајәтләр вә бунун дүнјәви вә ухрәви бахымдан чохсајлы тәсирләринә едилән тәкид арашдырыла биләр. Мүхтәлиф һәдис мәнбәләриндә имамлар (әлејһимус-сәлам) тәрәфиндән бу мөвзу һаггында онларла рәвајәт мөвҹуддур. Бу рәвајәтләрин арашдырылмасы бу јазынын мөвзусу олмаса да, нүмунә олараг Аллаһ Рәсулунун (әлејһимус-сәлам) бу рәвајәтинә ишарә етмәк олар:
«أَکْثِرُوا الْوَلَدَ أُکَاثِرْ بِکُمُ الْأُمَمَ غَدا»
“Өвладларынызы чохалдын. Мән сабаһ Гијамәт ҝүнү сизин чохлуғунузла диҝәр үммәтләр гаршысында фәхр едәҹәјәм.”
Һәмчинин Мәсум имамлар (әлејһимус-сәлам) өз сәһабәләринин Аллаһдан өвлад истәмәк барәдә мүраҹиәтләрини дәфәләрлә гәбул етмишләр ки, бу да онларын нәзәриндә өвлад саһиби олмағын әһәмијјәтинин ҝөстәриҹисидир. “Әли ибн Бабувејһ”ин өвлад саһиби олмаг үчүн Имам Заманын (Аллаһ Тәала Онун шәрәфли зүһуруну тезләшдирсин) дуасыны истәмәси вә онун дуасы илә ҝөркәмли Шиә алими Шејх Сәдугун дүнјаја ҝәлмәси, еләҹә дә “Иса ибн Сәбиһ”ин өвладынын Имам Һәсән Әскәринин (әлејһи сәлам) дуасы илә дүнјаја ҝәлмәси бу һаллара нүмунәдир. Имам Һәсән Әскәри (әлејһи сәлам) Иса ибн Сәбиһин мүраҹиәтинә ҹаваб олараг дуа етмәклә јанашы, өвладын һәјатда мөвҹудлуғунун тәсирләрини дә вурғулајыр:
«اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ وَلَداً یَکُونُ لَهُ عَضُداً فَنِعْمَ الْعَضُدُ الْوَلَدُ؛!»
“Илаһи! Она елә бир өвлад нәсиб ет ки, онун дајағы (көмәкчиси) олсун; өвлад неҹә дә ҝөзәл дајагдыр (көмәкчидир)!”
Һәдис мәнбәләриндә илкин арашдырма заманы бәзи зикрләр, мәсәлән, сәһәрләр јүз дәфә истиғфар демәјин өвлад саһиби олмаға сәбәб олмасы илә бағлы мүхтәлиф рәвајәтләрә раст ҝәлинир. Нүмунә олараг Имам Садиг (әлејһи сәлам) өвлад саһиби олмаг үчүн дуа етмәсини истәјән бир шәхсә бујурмушдур:
«استغفر ربک فی السحر مائة مرة، فإن نسیته فاقضه؛»
“Сәһәр вахты Рәббиндән јүз дәфә бағышланма дилә вә әҝәр буну унутсан, гәзасыны јеринә јетир.”
Евдә јүксәк сәслә азан демәк кими бәзи әмәлләр дә бу мәсәләдә тәсирли амилләрдән бири кими гејд едилмишдир. Имам Рза (әлејһи сәлам) өвлад саһиби ола билмәмәсиндән шикајәт едән бир шәхсә бујурмушдур: «أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِی مَنْزِلِهِ؛.»
“Евиндә јүксәк сәслә азан десин.”
Фирузә үзүјү тахмаг вә мүхтәлиф намазлары һәр бир намазла әлагәли дуаларла бирликдә гылмаг да бу әмәлләрдән бәзиләри кими гејд едилмишдир.
Статистик арашдырмада да Мәсум имамлардан (әлејһимус сәлам) Аллаһдан өвлад истәмәк үчүн һәдис мәнбәләриндә вә дуа китабларында он ики дуа нәгл едилмишдир. Бу топлуда ики дуа Имам Сәҹҹаддан (әлејһи сәлам), дөрд дуа Имам Багирдән (әлејһи сәлам), алты дуа исә Имам Садигдән (әлејһи сәлам) рәвајәт едилмишдир. Бу дуаларын һәр биринин арашдырылмасы бу јазыларын нөвбәти һиссәсинин мөвзусудур.
Сејид Әли-Әсғәр Һүсејни
Sizin rəyiniz