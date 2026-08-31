Иран Фарс Көрфәзиндә Америка МГ9 пилотсуз тәјјарәсини мәһв етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу елан етди: Һөрмүз боғазы үзәриндә Америка МГ9 пилотсуз тәјјарәси вурулараг Фарс көрфәзинин мави суларына дүшүб.
Сепаһ-ын еланынын мәтни беләдир:
Рәһмли вә Рәһмли Аллаһын ады илә
Вә фирнә јох олана гәдәр онлара гаршы дөјүшүн
Ислами Иранын тарих јазан милләти, сизин мејданда давамлы иштиракыныз Ислам дөјүшчүләри үчүн ән бөјүк дәстәкдир.
Нәҹиб вә гүрурлу милләтә, бир нечә дәгигә әввәл Ингилаб Кешикчиләринин мүасир һава һүҹумундан мүдафиәсинин даим ајыг-сајыг дөјүшчүләринин ракет атәши илә Һөрмүз боғазы үзәриндә Американын узунмәнзилли МГ9 пилотсуз тәјјарәси вурулараг Фарс көрфәзинин мави суларына дүшдү.
Гәләбә јалныз Гүдрәт вә Һикмәт Саһиби олан Аллаһдандыр.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәси
Sizin rəyiniz