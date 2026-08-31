Сепаһ АБШ-ын Иорданијадакы гырыҹы тәјјарәләринин техники инфраструктуру вә јерләшмә мәнтәгәләри дармадағын етди \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу елан едиб: дүшмәнин техники вә тәмир инфраструктуру, еләҹә дә гырыҹы тәјјарәләринин јерләшмә мәнтәгәләри Американын “Мәлик Һүсејн” вә “Әл-Әзраг” адлы ики авиабазасында дармадағын едилиб.
Американын террорчу ордусу базар ҝүнү ахшам Иран Ислам Республикасынын милли суверенлијини вә әрази бүтөвлүјүнү јенидән позараг Ларк адасынын бәзи һиссәләринә һүҹум едиб. Бунун нәтиҹәсиндә бир нечә фәдакар вәтән мүдафиәчиси вә әзиз һәмвәтәнимиз шәһид вә јараланыб, иҹтимаи вә шәхси әмлака зијан дәјиб.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу вә Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләри дүшмәнин бу тәҹавүзүнә ҹаваб олараг дәрһал Америка–сионист дүшмәнинә ҝүҹлү ҹаваб әмәлијјаты планлашдырыб.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу бәјанатында билдириб: дүшмәнин техники вә тәмир инфраструктуру, еләҹә дә гырыҹы тәјјарәләринин јерләшмә мәнтәгәләри Иорданијадакы Американын “Мәлик Һүсејн” вә “Әл-Әзраг” адлы ики авиабазасында дармадағын едилиб.
Сепаһын 2 сајлы билдиришинин мәтни беләдир:
Бисмиллаһир-Раһмәнир-Раһим, ҹәббарлары мәһв едән Аллаһын ады илә
«فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ»
“Беләликлә, ким сизә гаршы һәдди ашарса, сиз дә сизә гаршы етдији һәддә ујғун олараг она гаршы һәдди ашын.”
Ислам Иранынын шәрәфли вә ајаға галхмыш халгы!
Сизин мејданда фасиләсиз вә гәһрәманлыгла 183 ҝеҹә давам едән, тарих јазан иштиракыныз дүшмәни һејрәт вә чашгынлыг ичиндә гојуб, мәзлумларын үмид мәнбәји вә Ислам дөјүшчүләринин ҝөзүнүн нуру олуб.
Бир нечә дәгигә әввәл Сепаһын Аерокосмик Гүввәләринин иҝид дөјүшчүләри дүшмәнин Ларк адасына етдији Америка–сионист һава тәҹавүзүнә ҹаваб олараг, “Тәҹавүзкары ҹәзаландырма” әмәлијјаты чәрчивәсиндә, “Ја Мәһәммәд ибн Абдуллаһ (с)” шифрәси илә һәјата кечирилән комплекс ракет-пилотсуз учуш апараты әмәлијјатында Иорданијада јерләшән Американын “Мәлик Һүсејн” вә “Әл-Әзраг” адлы ики авиабазасындакы дүшмәнин техники вә тәмир инфраструктуру, еләҹә дә гырыҹы тәјјарәләринин јерләшмә мәнтәгәләрини баллистик ракетләрлә дармадағын едиб вә онлара ағыр зијан вуруб.
Сепаһ хәбәрдарлыг едир: тәҹавүз вә ҹинајәт, дүшмәнин Иран Ислам Республикасынын Һөрмүз боғазына нәзарәтини зәифләтмәкдә аҹизлијинә чарә олмајаҹаг вә һәр бир атәш даһа сарсыдыҹы ҹавабларла ҹавабландырылаҹаг.
«وَ مَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»
“Гәләбә јалныз јенилмәз гүдрәт саһиби вә һикмәт саһиби Аллаһ тәрәфиндәндир.”
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Идарәси
Sizin rəyiniz