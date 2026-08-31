АБШ-ын БӘӘ-дәки "Әл-Мәнһәд" базасы Иран Ордусу тәрәфиндән дармадағын едилди \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу сәһәр тәҹавүзкар дүшмәнин сон тәҹавүзүнә ҹаваб олараг вә Иранын Ларк адасында Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун ҹәсур шәһидләринин вә Ислами Иранын ҝүнаһсыз халгынын гисасыны алмаг үчүн Иран Ислам Республикасы Ордусу Бирләшмиш Әрәб Әмирликләриндәки "Әл-Мәнһәд" террор базасындакы ушаг гатили АБШ ордусунун һеликоптерләринин вә гүввәләринин јерләшдији әразиләри онларла дағыдыҹы дронларла атәшинә тутуб.
Әл-Мәнһәд базасы хариҹи террорчу гүввәләрин һава дәстәји вә һәрәкәти үчүн ваҹиб мәркәзләрдән биридир.
Дүшмәнин Ларк адасына сон тәҹавүзүнә тохунан Ислами Иран Ордусунун иҹтимаијјәтлә әлагәләр шөбәси елан едиб ки, Иран Ислам Республикасы Ордусу дүшмәнин гоншу бөлҝәдән ҝәлән тәһдиди арадан галдырылана гәдәр давамлы тәһлүкәсизлији тәмин етмәк вә Ислами Иранын әразисини горумаг үчүн һазырлыглыдыр вә Америка террорчу гүввәләриндән өлкәмизә гаршы тәтбиг едилән мүһарибәнин бүтүн шәһидләринин ганынын гисасыны алаҹагдыр.
Sizin rəyiniz