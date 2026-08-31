Видео | Пејғәмбәрин (с) вә Имам Садигин (ә) мөвлуду мүнасибәтилә Мүгәддәс Ханымын (с) һәрәминдә хүтбә охумаг вә ҝүл бәзәмәк мәрасими
31 avqust 2026 - 16:16
Xəbər kodu: 1859600
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәти Хәтми-мәртәбәт, Муһәммәд Мустәфанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Имам Ҹәфәр Садигин (әлејһи сәлам) мөвлудларынын илдөнүмү мүнасибәтилә Мүгәддәс Ханым Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминдә Әһли-Бејтин (әлејһимус сәлам) хидмәтчиләри зәвварларын иштиракы илә нурани хүтбә охумаг вә ҝүл бәзәмәк мәрасими кечирибләр.
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