Пезешкиан Ислам Пејғәмбәринин (с) мөвлудунун илдөнүмү мүнасибәтилә Ислам өлкәләринин дөвләт башчыларыны тәбрик едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Президент Ислам Пејғәмбәри Һәзрәт Мәһәммәдин (с) мүбарәк мөвлудунун илдөнүмү мүнасибәтилә Ислам өлкәләринин дөвләт башчыларыны вә халгларыны тәбрик едиб.
О, Пејғәмбәрин (с) бүтүн бәшәријјәт үчүн сүлһ вә тәһлүкәсизлик месажыны вурғулајараг, мүсәлманларын мүштәрәк иман вә ирадәсинә сөјкәнмәклә Ислам үммәтинин бирлијинин вә һәмрәјлијинин мөһкәмләнмәсинә, еләҹә дә Исламын бүтүн дүнјада ҝүндән-ҝүнә инкишаф вә јүксәлишинә шаһид олаҹағымыза үмидвар олдуғуну билдириб.
Мәсуд Пезешкиан шәнбә ҝүнү, 29 август 2026-ҹы ил тарихиндә мәрһәмәт Пејғәмбәри, илаһи сифәтләрин тәҹәссүмү вә хүласәси олан Һәзрәт Рәсул Әкрәмин (с) мүбарәк мөвлудунун илдөнүмү мүнасибәтилә Ислам өлкәләринин дөвләт башчыларына вә халгларына үнванладығы тәбрик месажында билдириб: “Бүтүн дүнја үчүн сүлһ вә тәһлүкәсизлик ҹарчысы олан бир Пејғәмбәрин үммәтиндән олмағымызла фәхр едирик. О Пејғәмбәрин дининин ады сүлһ вә әмин-аманлыг, ләгәби исә аләмләрә рәһмәтдир. О елә бир Рәсулдур ки, талеһләрә дәјәр вә мәгам бәхш едиб. Уҹа Пејғәмбәрин (с) һәјат јолу камиллијин ән али нүмунәси, инсанын ән јүксәк әхлаг вә дәјәрли инсани хүсусијјәтләринин тәҹәссүмү олараг бәшәријјәтин дүнјадакы тәлатүмлү јолуна ишыг сачан вә ону доғру истигамәтә јөнәлдән чыраг олмушдур.”
Президент Ислам үммәти арасында бирлијин вә һәмрәјлијин даһа да мөһкәмләндирилмәсинин әһәмијјәтини вурғулајараг әлавә едиб: “Үмидварам ки, бу мүбарәк ҝүнләрин хејир-бәрәкәти сајәсиндә вә Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) дәјәрли һәјат јолундан илһам алараг, ҝениш дүнјаја, хүсусилә дә Ислам өлкәләринә тәһлүкәсизлик, әдаләт вә барыш ҝәтирән әминләр олаг. Дүнјадакы бүтүн мүсәлманларын мүштәрәк әзми, ирадәси вә иманына сөјкәнәрәк, Ислам үммәти арасында бирлијин вә һәмрәјлијин даһа да мөһкәмләнмәсинә, Исламын бүтүн дүнјада ҝүндән-ҝүнә инкишаф вә јүксәлишинә шаһид олаг.”
Sizin rəyiniz