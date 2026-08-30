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Сепаһе Бәдрин Баш Катиби: Силаһларын дөвләтин әлиндә ҹәмләшдирилмәси милли суверенлијин там тәмин олунмасы шәртинә бағлыдыр

30 avqust 2026 - 11:31
Xəbər kodu: 1859041
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Сепаһе Бәдрин Баш Катиби: Силаһларын дөвләтин әлиндә ҹәмләшдирилмәси милли суверенлијин там тәмин олунмасы шәртинә бағлыдыр

Ирагын Сепаһе Бәдр Тәшкилатынын баш катиби Һади әл-Амири: “Бәзи шәхсләр Ирагда силаһларын дөвләтин әлиндә ҹәмләшдирилмәси илә бағлы гәрардан суи-истифадә етмәк вә ондан батил мәгсәдләринә наил олмаг үчүн бир васитә кими истифадә етмәк истәјирләр.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагын Сепаһе Бәдр Тәшкилатынын баш катиби силаһларын тәнзимләнмәси вә дөвләтин әлиндә ҹәмләшдирилмәси үчүн милли суверенлијин там тәмин олунмасыны шәрт һесаб едиб.

Ирагын Сепаһе Бәдр Тәшкилатынын баш катиби Һади әл-Амири вурғулајыб: “Ирагын тәһлүкәсизлији вә силаһ мәсәләси Конститусија вә диҝәр ганунларын һимајәси алтында олан дахили мәсәләдир.”

О әлавә едиб: “Бәзи шәхсләр Ирагда силаһларын дөвләтин әлиндә ҹәмләшдирилмәси илә бағлы гәрардан суи-истифадә етмәк вә ондан батил мәгсәдләринә наил олмаг үчүн бир васитә кими истифадә етмәк истәјирләр.”

Әл-Амири вурғулајыб: “Мүгавимәт милли суверенлијин там тәмин олунмасы шәрти илә силаһларын тәнзимләнмәсинә вә дөвләтин әлиндә ҹәмләшдирилмәсинә инаныр.”

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