«Вашингтон Пост»: Мүһарибәдән 6 ај сонра Трамп даһа зәиф мөвгедәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Вашингтон Пост гәзетинин мүхбири Мајкл Бирнбаум бу һесабатында јазыб: АБШ Президенти Доналд Трамп февралын 28-дә Ирана гаршы мүһарибәјә башладыгдан бир ҝүн сонра бу гаршыдурманын дөрд-беш һәфтә давам едә биләҹәјини билдирмишди. Алты ај сонра исә мүһарибәнин баша чатмасынын јахын олдуғуна даир ҹидди бир әламәт јохдур.
«Вашингтон Пост»ун јаздығына ҝөрә, Иран мүһарибәси Трампын президентлијинин икинҹи дөврү үчүн ҹидди проблемә чеврилиб. Бу мүһарибә онун америкалы сечиҹиләр арасындакы мөвгејинә тәсир ҝөстәриб вә АБШ-нин Јахын Шәргдәки мөвгејини зәифләдиб.
Гәзет әлавә едиб: Трампын мүһарибәнин нәтиҹәсинә тәсир ҝөстәрмәк имканлары да ҹидди шәкилдә мәһдуд ҝөрүнүр. Чүнки Иранын јүксәк вәзифәли рәсмиләри ағыр бомбардманлара таб ҝәтирә биләҹәкләрини вә миналар вә пилотсуз учуш апаратларынын нисбәтән уҹуз комбинасијасындан истифадә етмәклә дүнјанын ән ҝүҹлү ордусунун һәрби имканларыны тәдриҹән түкәдә биләҹәкләрини анлајыблар.
«Вашингтон Пост» јазыб: Трамп инди өзүнүн мүәјјән етдији гырмызы хәтләр чәрчивәсиндә һәрәкәт етмәјә чалышаркән Һөрмүз боғазыны ачмалыдыр. Онун АБШ-дә бөјүк игтисади бөһранын баш вердији дөврдә (ХХI әср) президент олан «Һерберт Һувер»ә чеврилмәјә гаршы кәскин етиразы Трампын игтисади сечимләринин даирәсини мәһдудлашдырыб.
Sizin rəyiniz