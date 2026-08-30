Иран Фарс көрфәзиндә 2 милјон литр дизел јанаҹағы мүсадирә етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Һүгуг-Мүһафизә Гүввәләринин Сәрһәд Мүһафизәси Команданы билдириб: Һөрмүзган вилајәтинин сәрһәдчиләри кечирдикләри гәтијјәтли әмәлијјат заманы бир једәк ҝәмисини мүәјјән едәрәк сахлајыб вә 2 милјон литр гачаг јанаҹағын өлкәдән чыхарылмасынын гаршысыны алыблар.
ИИР ҺМГ Сәрһәд Мүһафизәси Команданы ҝенерал Әли Әкбәр Ҹавидан өлкәнин дәниз сәрһәдләриндә кәшфијјат мәлуматларына там нәзарәтин вә һәрәкәтләрин дәгиг изләнилмәсинин ваҹиблијини вурғулајараг, бу уғурлу әмәлијјатын тәфәррүатлары барәдә дејиб: “Бәндәр-Аббас Дәниз Сәрһәд Мүһафизәси Базасынын сәрһәдчиләри мүтәшәккил гачагмалчылыг шәбәкәсинин бөјүк мигдарда јанаҹағы једәк ҝәмиси васитәсилә Бәндәр-Аббас саһилләриндән 5 мил мәсафәдә хариҹи ҝәмијә өтүрмәк нијјәтиндә олдуғуну өјрәнибләр.”
О, сәрһәдчиләрин гүдрәти вә ајыг-сајыглығынын өлүм таҹирләри вә гачагмалчыларын бүтүн мәкрли планларыны пуча чыхардығыны билдирәрәк әлавә едиб: “Дәрһал Бәндәр-Аббас Дәниз Сәрһәд Мүһафизәси Базасынын габагҹыл аваданлыгларла тәҹһиз едилмиш патрул вә әмәлијјат груплары ҝөстәрилән әразијә ҝөндәрилиб. Сәрһәдчиләрин сүрәтли вә чевик мүдахиләси нәтиҹәсиндә ганунсуз фәалијјәт ҝөстәрән ҝәми јанаҹағын хариҹи ҝәмијә бошалдылмасындан вә өтүрүлмәсиндән әввәл мүһасирәјә алынараг сахланылыб.”
ИИР ҺМГ Сәрһәд Мүһафизәси Команданы гејд едиб: “Бу су нәглијјат васитәсинин һәртәрәфли јохланылмасы заманы 2 милјон литр гачаг дизел јанаҹағы ашкарланараг мүсадирә едилиб. Һәмчинин бу әмәлијјат заманы гачагмалчылыг шәбәкәсинин 6 үзвү вә әсас шүбһәлиси сахланылыб вә гануни проседурларын һәјата кечирилмәси, еләҹә дә иш үзрә сәнәдләшмәнин апарылмасы үчүн мәһкәмә органларына тәһвил верилиб.”
Sizin rəyiniz