  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Гәрби Асија,Фәләстин вә Ливан

Сионист режим Әл-Әгса Шәһидләри хәстәханасын бомбалады

30 avqust 2026 - 11:05
Xəbər kodu: 1859021
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Сионист режим Әл-Әгса Шәһидләри хәстәханасын бомбалады

Әл-Әгса Шәһидләри хәстәханасындакы мәнбәләр һава һүҹумундан бир нечә дәгигә сонра хәстәхананын доғум шөбәсинин архасында јерләшән дәрман анбарынын һәдәфә алындығыны билдирибләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстини ишғал етмиш Исраил режими Гәззанын мәркәзиндә јерләшән Әл-Әгса Шәһидләри хәстәханасына ендирилән һава зәрбәси заманы Гәссамын командирләриндән биринин һәдәфә алындығыны иддиа едиб.

Әл-Әгса Шәһидләри хәстәханасындакы мәнбәләр һава һүҹумундан бир нечә дәгигә сонра хәстәхананын доғум шөбәсинин архасында јерләшән дәрман анбарынын һәдәфә алындығыны билдирибләр.

Әл-Әгса Шәһидләри хәстәханасынын директору “Әл-Ҹәзирә” телеканалына ачыгламасында дејиб: “Бејнәлхалг иҹтимаијјәтдән Гәззада тибб мүәссисәләринә гаршы Исраил режиминин һүҹумларынын дајандырылмасы үчүн мүдахилә етмәсини хаһиш едирик.”

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha