Сионист режим Әл-Әгса Шәһидләри хәстәханасын бомбалады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстини ишғал етмиш Исраил режими Гәззанын мәркәзиндә јерләшән Әл-Әгса Шәһидләри хәстәханасына ендирилән һава зәрбәси заманы Гәссамын командирләриндән биринин һәдәфә алындығыны иддиа едиб.
Әл-Әгса Шәһидләри хәстәханасындакы мәнбәләр һава һүҹумундан бир нечә дәгигә сонра хәстәхананын доғум шөбәсинин архасында јерләшән дәрман анбарынын һәдәфә алындығыны билдирибләр.
Әл-Әгса Шәһидләри хәстәханасынын директору “Әл-Ҹәзирә” телеканалына ачыгламасында дејиб: “Бејнәлхалг иҹтимаијјәтдән Гәззада тибб мүәссисәләринә гаршы Исраил режиминин һүҹумларынын дајандырылмасы үчүн мүдахилә етмәсини хаһиш едирик.”
Sizin rəyiniz