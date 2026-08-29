Ајәтуллаһ Амили, Фуруғи, Сејјид Елман вә Һаҹы Зүлфүгарын иштиракы илә “Мүсәлманларын вәһдәти шәһид рәһбәрин бахышында” адлы вебинар кечириләҹәк

Әһли-Бејт Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлијинин — АБНА-нын мә’луматына ҝөрә, Пејғәмбәри-Әкрәм Һәзрәт Мүһәммәдин (сәлләлаһу әлејһи вә алиһи) вә Һәзрәт Имам Ҹәфәр Садиҝин (әлејһиссалам) мөвлудлары мүнасибәтилә, һабелә Вәһдәт Һәфтәсинин гејд олунмасы шәрәфинә “Мүсәлманларын вәһдәти шәһид рәһбәрин бахышында” мөвзусунда елми вебинар тәшкил олунаҹаг.
Вебинарда Шиә дүнјасынын танынмыш уләмалары иштирак едәҹәк вә мүслүманлар арасында вәһдәтин әһәмијјәти, онун мүасир дөврдә ролу вә шәһид рәһбәрин бу мәсәләјә бахышлары барәдә фикрләрини бөлүшәҹәкләр.
Вебинарын мәрузәчиләри:
- Ајәтуллаһ Сејјид Һәсән Амили
- Ајәтуллаһ Әли Фуруғи
- Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслүмин Сејјид Елман Ағаҹадә
- Устад Һаҹы Зүлфүгар Микајылзадә
Вебинара Шејх Нәсими Ләнкәрани модераторлуг едәҹәк.
Вебинарын кечириләҹәји тарих вә саат
30 август 2026-ҹы ил, базар ҝүнү
- Азәрбајҹан вахты илә — 21:00
- Түркијә вә Русија вахты илә — 20:00
- Теһран вахты илә — 20:30
Вебинара Google Meet платформасы васитәсилә онлајн гошулмаг мүмкүндүр.
Гошулмаг үчүн кечид:
https://meet.google.com/afu-hvth-xhi
Һәмчинин Google Meet тəтбигини ачараг ашағыдакы коду дахил етмәк олар:
afu-hvth-xhi
Бүтүн мараглананлары бу мә’нәви вә елми ҝөрүшдә иштирак етмәјә дәвәт едирик.
Sizin rəyiniz