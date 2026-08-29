Имам Мүҹтәба Хаменеи: Гәтијјәтлә бәјан едирәм; иҹтимаи бирлијә зәрәр вуран һәр һансы әмәлә јол вермәк гадағандыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин "Һөкумәт Һәфтәси" мүнасибәтилә јајымладығы месажда һөкумәтин, хүсусилә дә бүтүн мәһдудијјәтләрә, дүшмән АБШ вә сионистләрин мүхтәлиф тәхрибатларына, санксијаларын вә мүһасирәләрин ҝүҹләндирилмәсинә бахмајараг һәјата кечирдији лајигли тәдбирләри, о ҹүмләдән садиг вә гајғыкеш Президентин фәалијјәтини јүксәк гијмәтләндирәрәк, “Иранын гүдрәт вә ҝүҹүнүн” изаһ едилмәсинин вә өнә чәкилмәсинин, “үмидсизлијә сәбәб олан, милли вә иҹтимаи мотивасијалары зәифләдән” һәр ҹүр фикирдән вә “әсассыз гаршыдурмалардан” чәкинмәјин зәрурилијини вурғулајыб.
О билдириб: “Гәтијјәтлә бәјан едирәм; иҹтимаи бирлијә зәрәр вуран һәр һансы әмәлә јол вермәк гадағандыр.”
Ислам Үммәтинин вә Ислам Ингилабынын Али Рәһбәринин месажынын там мәтни:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
Һәр ил шәһривәр (август) ајынын илк һәфтәси Иран Ислам Республикасы һөкумәтинин хидмәтләринә нәзәр салмаг үчүн бир фүрсәтдир. Бу ил Иран Ислам Республикасы һөкумәти фәхр едир ки, Һөкумәт Һәфтәси ҝүнләри рәбиүл-әввәл ајында дүнјаја ҝәлмиш ики мүбарәк вә сәадәтли мөвлудун – Аллаһын салаваты вә саламы онлара вә онларын аиләләринә олсун – доғум ҝүнләри илә ејни вахта тәсадүф едир.
Мән бу фүрсәтдән истифадә едәрәк бүтүн дөвләт гурумларында фәалијјәт ҝөстәрән әмәкдашлары вә мүдирләри, хүсусилә дә ХЫВ һөкумәтин садиг вә гајғыкеш Президентини тәбрик едир вә онлара “Аллаһ сизә гүввәт версин” дејирәм. Хүсусилә дә дүшмән АБШ вә сионистләрин бүтүн мәһдудијјәтләринә вә мүхтәлиф тәхрибатларына, санксијаларын вә мүһасирәләрин ҝүҹләндирилмәсинә бахмајараг, үчүнҹү мәҹбури мүһарибә заманы вә ондан сонра халгын еһтијаҹ дујдуғу малларын вә мүхтәлиф хидмәтләрин тәмин едилмәси, мүһүм зәрәр ҝөрмүш мәнтәгәләрин бәрпасы вә енержинин идарә олунмасы истигамәтиндә һәјата кечирдикләри лајигли тәдбәрләри нәзәрә алараг.
Һәмчинин шәһид президентләр Рәҹаи вә Рәисинин, шәһид Баш назир Баһунәрин, мүхтәлиф дөврләрдә һөкумәтдә хидмәт етмиш шәһид әмәкдашларын, мүдирләрин вә назирләрин, бүтүн бунларын башында исә тәхминән ики президентлик дөврү әрзиндә президент вәзифәсини иҹра етмиш бөјүк мәгам саһиби шәһид Рәһбәрин хатирәсини јад етмәк вә онларын һамысынын мәгамларынын уҹалмасыны вә илаһи лүтфләрә наил олмаларыны Аллаһдан диләмәк јеринә дүшәр.
Халга вә Ислам Республикасынын мәгсәдләринә хидмәт етмәк имканы горунмалы олан дәјәрли бир немәтдир. Һазыркы дөврдә “даһа ҝүҹлү Иран”а чатмағын гаршысында дуран ағыр вә мүрәккәб шәраитдә бу мәгсәдә наил олмаг үчүн ҝеҹә-ҝүндүз ҝөстәрилән сәјләр вә давамлы тәшәббүскарлыгла јанашы, зәрури мәсәләләрдән бири дә Иранын вә онун әзиз халгынын гүдрәт вә ҝүҹүнүн изаһ едилмәси вә иҹтимаијјәтә чатдырылмасыдыр.
Зәифлик, нөгсан вә чатышмазлығын изаһ едилмәсинә вә өн плана чыхарылмасына еһтијаҹ јохдур; бунун әвәзинә проблемин арадан галдырылмасы вә һәлли үчүн планлашдырма вә тәдбир ҝөрүлмәлидир. Бәзән дүшмәнин мәнәви руһ јүксәклијинә еһтијаҹ дујдуғу бир вахтда өз зәифликләримизи сәмими шәкилдә ифадә етмәк она бөјүк көмәк ҝөстәрир вә һәтта достларын вә тәрәфдарларын гәлбиндә нараһатлыг јарада, онлары чашгын вә тәрәддүддә гоја биләр. Бәли, бу сәмими ачыгламаларын динләјиҹиләри јалныз халгымыз вә өлкәмизин хејрини истәјән шәхсләр олдугда проблем азалыр. Лакин гүдрәт, ҝүҹ вә мүсбәт мәгамлар Гурани-Кәримин “Рәббинин немәтини исә даныш” бујуруғуна әсасән, изаһ едилмәли вә өн плана чәкилмәлидир.
Сон алты ај әрзиндә дүшмәнә гаршы мүбаризәнин мүхтәлиф тәзаһүрләриндә, мејданларда иштиракы, бирлик, һәмрәјлик вә дәстәји илә өзүнүн һәгиги маһијјәтини нүмајиш етдирмиш әзиз Иран халгы Ислам Республикасында дөвләт һакимијјәтинин вә мәсул гурумларын хидмәтләринин бу мүгәддәс системин арзуолунан сәвијјәсинә вә "Аллаһ тәрәфиндән тәјин олунмуш" халгын јүксәк мәгамына чатмаг истигамәтиндә олдуғуну һисс етмәјә лајиг вә һаглыдыр.
Шүбһәсиз ки, ашағыда гејд олунаҹаг мәсәләләр хидмәт ҝөстәрән һөкумәтин програмларынын мәркәзиндә дајаныр вә ја мүәјјән формада онун мәгсәдләри сијаһысында јер алыр. Онларын бурада гејд едилмәси јалныз хатырлатма мәгсәди дашыјыр.
Бунлардан бири инфлјасија, ишсизлик, гијмәтләрин вә мал вә хидмәтләр базарынын идарә олунмасы кими игтисади вә мәишәт проблемләри зәнҹиринә ҹидди диггәт јетирилмәси, һәмчинин игтисадијјатын диҝәр бәзи елементләринә, о ҹүмләдән игтисади артыма, инвестисијаларын артырылмасына вә онларын фајдалы вә еһтијаҹ дујулан истигамәтләрә јөнәлдилмәсинә, истеһсалын ҹанландырылмасына, долларын мүһүм рол ојнајан валјута статусундан тәдриҹән чыхарылмасына вә нәһајәт, мүгавимәт игтисадијјаты сијасәтләринин мәҹмусунун әсас истигамәтә чеврилмәсинә хүсуси диггәт јетирилмәсидир.
Бу саһәдә бүтүн бу мәсәләләрин һәлли үчүн әсас ачар дахили истеһсала мүмкүн гәдәр даһа чох архаланмагда ҝөрүнүр. Әлбәттә, үмуми вә хүсуси тәјинатлы малларын кифајәт гәдәр мөвҹудлуғунун тәмин едилмәси дә гәти зәрурәтдир. Буна ҝөрә дә дахили истеһсалын кифајәт гәдәр олмадығы һалларда идхалдан дүзҝүн вә узагҝөрән шәкилдә истифадә едилмәлидир.
Тәбии ки, истеһсалын тәшвиги илә јанашы, идхалын вә гијмәтләрин идарә олунмасы өлкә игтисадијјатынын мәнзәрәсиндә өзүнү ҝөстәрән гаранлыг ләкәләрин тәдриҹән кичилмәсинә вә нәһајәт, тамамилә јох олмасына ҝәтириб чыхара биләр.
Бу просесдә дүшмәнин мүһарибә заманы вә ондан сонра давранышынын мүәјјән тәсири олса да, бу саһәнин мүхтәлиф компонентләринин даһа ағыллы шәкилдә идарә едилмәси, бәзи мәсәләләрдә халгын, диҝәр мәсәләләрдә исә мүтәхәссисләрин вә технологларын көмәјиндән истифадә олунмасы вә јени имканларын реаллашдырылмасы өлкәни ишләрин ҝенишләнмәси вә абадлыг истигамәтинә јөнәлдәҹәк.
Бу халгын анд ичмиш дүшмәни белә бир тәсәввүр јаратмаға чалышыр ки, абадлыг вә инкишаф јолу она вә онун јерсиз тәләбләринә табе олмагдан кечир; һалбуки онун кечмиш дөврләрдә, һәтта Ислам Ингилабындан илләр әввәл бу өлкә вә онун сәрвәтләри илә етдикләринә нәзәр салмаг бунун әксини ҝөстәрир.
Бундан әлавә, диҝәр мүһүм мәсәләләрдән бири дә ҝәнҹ елитанын тәклиф етдији технолоҝија вә инновасијаларын тәтбиг едилмәсидир. Бәзән бу үстүнлүкдән вахтында истифадә етмәк, һәр һансы мәсәләдә ади гајдалардан вә мөвҹуд вәрдишләрдән имтина етмәк өлкәнин тәрәггиси вә јүксәлиши јолунда мүһүм сычрајышлара сәбәб олур. Бу, кәнд тәсәррүфаты, сәнаје, мәдәнијјәт вә тәрбијә, коммуникасија вә сосиал мәсәләләр дә дахил олмагла, ҝүҹ истеһсалынын мүхтәлиф саһәләриндә мүмкүндүр.
Өлкәнин диҝәр әсас мәсәләләриндән бири дә бирлијин горунмасы вә иҹтимаи һәмрәјлијә диггәт јетирилмәсидир. Бу мәсәлә һәмишә һөкумәтин, дөвләт хадимләринин, бүтүн мәсул шәхсләрин вә дөвләт идарәчилијинин бүтүн структурларынын диггәт мәркәзиндә олмалыдыр.
Мәдәни, сосиал, сијаси, тәһлүкәсизлик вә игтисади саһәләрин һәр бириндә ҝөрүлән тәдбирләр иҹтимаи һәмрәјлијин горунмасы мәсәләси нәзәрә алынмагла һәјата кечирилмәлидир.
Бәзи тәдбирләр заһирән өлкәнин мүәјјән тәбәгәләри арасында тәрәфдарлара малик ола биләр. Лакин һәмин тәдбир иҹтимаи һәмрәјлијин горунмасы илә бағлы зәрури јанашмадан мәһрумдурса вә ја бу мәсәлә илә бағлы һазырланмыш јанашма практики иҹра заманы нәзәрә алынмырса, һәмин тәбәгәләрә вә диҝәр инсанлара зәрәр вура биләр.
Шүбһәсиз ки, үмидсизлик јарадан вә милли вә иҹтимаи мотивасијалары зәифләдән һәр бир сөз, еләҹә дә кечмишдә әзиз халгымыза бирбаша вә ја долајы шәкилдә зијан вурмуш “мүһарибә, јохса мүзакирә”, “һәмрәјлик, јохса радикаллыг”, “ҝүзәшт, јохса мүһарибәпәрәстлик” кими һәр ҹүр әсассыз гаршыдурма бундан сонра да ејни тәсири ҝөстәрә биләр.
Буна ҝөрә дә мән гәтијјәтлә бәјан едирәм: иҹтимаи һәмрәјлијә зәрәр вуран һәр һансы әмәлә јол вермәк гадағандыр.
Диҝәр мүһүм мәсәләләрдән бири мәдәнијјәт, тәһсил вә тәрбијә мәсәләсинә фөвгәладә стратежи диггәт јетирилмәсидир. “Фөвгәладә стратежи” ифадәси о демәкдир ки, диҝәр стратеҝијалар мүәјјән едиләркән бу мәсәлә дә нәзәрә алынмалыдыр.
Бу чәрчивәдә мүсбәт вә гуруҹу мәдәнијјәтин јајылмасынын мәнбәји олан тәбәгәләрә хүсуси диггәт јетирилмәлидир. Бураја тәһсил вә тәрбијә системиндә чалышан мүәллимләр, университет вә һөвзә мүәллимләри дахилдир. Һәмчинин өзләрини гејри-өзәл гурумларда вәзифәләринин јеринә јетирилмәсинә һәср едән тибб баҹылары вә һәкимләр дә хүсуси әһәмијјәт дашыјырлар.
Ејни заманда, евдар гадынларын ролуна диггәт јетирилмәси дә хүсуси әһәмијјәт кәсб едир. Онлар ҝөзәл вә арзуолунан ҝәләҹәјин мәдәнијјәтинин ән инҹә нахышларыны аилә дахилиндә бу торпағын һәр бир өвладына өјрәдирләр.
Үмид едирәм ки, бу мәсәләләрин вә Аллаһын лүтфү илә һөкумәтин програмлары сијаһысында јер алан диҝәр фајдалы мәсәләләрин һәјата кечирилмәси әзиз өлкәмизи “ҝетдикҹә даһа ҝүҹлү Иран” истигамәтиндә инкишаф етдирәҹәк.
Һәмчинин үмид едирәм ки, бу јолда фәалијјәт ҝөстәрәнләри Имам Заманын– Аллаһ-Тәала онун зүһуруну тезләшдирсин – хүсуси диггәтинә, хејир-дуасына, бәрәкәтинә вә һидајәтинә лајиг едәҹәк.
Вәссәламу әлејкум вә рәһмәтуллаһи вә бәрәкатуһ
Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
Sizin rəyiniz