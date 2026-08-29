  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Шәһид Имам Хаменеи вә Минаб шәһәриндә шәһид олан шаҝирдләрин иши үзрә иттиһам актлары һазырланыб

29 avqust 2026 - 22:12
Xəbər kodu: 1858965
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Шәһид Имам Хаменеи вә Минаб шәһәриндә шәһид олан шаҝирдләрин иши үзрә иттиһам актлары һазырланыб

Теһран прокурору Ислам Ингилабынын Али Рәһбәринин вә аилә үзвләринин шәһид олмасы илә нәтиҹәләнән террор акты, һәмчинин Минаб шәһәриндәки «Шәҹәрә Тәјјибә» мәктәбинин шаҝирдләринин шәһид олмасы илә нәтиҹәләнән террор акты илә бағлы ишләр үзрә иттиһам актларынын һазырландығыны ачыглајыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Теһран прокурору Әли Салеһи Ислам Ингилабынын Али Рәһбәринин вә онун аиләсинин дөрд үзвүнүн шәһид олмасы илә нәтиҹәләнән террор акты илә бағлы иш үзрә иттиһам актынын һазырландығыны билдирәрәк дејиб: Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри, Ајәтуллаһүл-үзма Сејид Әли Хаменеинин (р.ә) вә аиләсинин дөрд үзвүнүн шәһид олмасы илә нәтиҹәләнән террор акты илә бағлы иш үзрә иттиһам акты ибтидаи арашдырманын тамамланмасы, дахили вә бејнәлхалг сүбут вә сәнәдләрин арашдырылмасындан сонра һазырланыб вә бахылмасы вә гәрар гәбул едилмәси үчүн мәһкәмәјә ҝөндәрилиб.

О билдириб: Бу иш үзрә һәмин ҹинајәтин бүтүн сәбәбкарлары, иҹрачылары вә тәшкилатчылары барәсиндә һүгуги тәгиб һәјата кечирилиб. Иттиһам актында ирәли сүрүлән ән мүһүм иттиһамлардан бири Ислам Ингилабынын Али Рәһбәринин вә онун аиләсинин дөрд үзвүнүн шәһид олмасы илә нәтиҹәләнән террор актыны төрәтмәк јолу илә “јер үзүндә фәсад төрәтмәкдә” иштирак етмәкдир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha