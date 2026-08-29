Волксваҝен-ин Исраиллә әмәкдашлығы Алманијада етиразалара сәбәб олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Волксваҝен-ин Исраилин дөвләтә мәхсус Рафаел ширкәти илә әмәкдашлыг чәрчивәсиндә Оснабрүҹк фабрикини һәрби техника истеһсалына чевирмәк планы Алманијанын Сол Партијасы тәрәфиндән сәрт тәнгидлә гаршыланыб.
Алман автомобил истеһсалчысы Волксваҝен-ин Оснабрүҹк фабрикини Исраилин дөвләтә мәхсус Рафаел ширкәти илә әмәкдашлыг чәрчивәсиндә һәрби техника истеһсалы мәркәзинә чевирмәк планы ҹүмә ҝүнү (28 август) мүхалиф Сол Партијасы тәрәфиндән сәрт тәнгидлә гаршыланыб.
Ҝәлән ај Оснабрүҹк мери сечкиләриндә партијанын намизәди Томас Гросс, мүбаһисәли плана вә минләрлә ишчини ҝәләҹәкләри барәдә гаранлыгда гојдуғуна ҝөрә Волксваҝен рәһбәрлијини сәрт тәнгид едиб.
Sizin rəyiniz