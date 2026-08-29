Ҝенерал Нәгди: АБШ һәрби бүдҹәсинин бир фаизи илә онларын һеҝемонлуғуна гаршы чыхырыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Баш Команданынын Али Мәсләһәтчиси деди: Иранын һәрби бүдҹәси АБШ һәрби бүдҹәсинин тәхминән бир фаизини тәшкил етсә дә, Ислам Республикасы дахили ҝүҹә ҝүвәнәрәк гаршыдурмалара таб ҝәтирә вә Ислам Ингилабы дискурсуну дүнјада јајмағы баҹарыб.
Ҝенерал Мәһәммәд Рза Нәгди шәнбә ҝүнү Исфаһандакы Шәһидләр Ҝүлүстанынын Имам Һүсејн (ә) хејмәсиндә Һөкумәт Һәфтәси вә Исфаһан әјаләтинин мин шәһид ишчисинин хатирәсини анма мәрасиминдә әлавә етди: Ингилабын гәләбәсинин әввәлиндә ән садә силаһ истеһсал етмәкдән мәһрум олан Иран бу ҝүн јерли имканлара ҝүвәнәрәк пејкләр вә габагҹыл һәрби аваданлыг истеһсалында нәзәрәчарпаҹаг уғурлар газаныб вә силаһлы гүввәләрин истифадә етдији аваданлыгларын әһәмијјәтли бир һиссәси јерли истеһсалдыр.
Сепаһын Баш Команданынын Али Мәсләһәтчиси һәмчинин Иранын АБШ вә сионист режимин һеҝемонлуғуна гаршы һазыркы ҝүҹүнү Вәлијји-фәгиһин гәбул етмәсинин вә ингилаб принсипләри үзәриндә мөһкәм дајанмасынын нәтиҹәси һесаб едәрәк билдириб: “Иранын һәрби бүдҹәсинин АБШ һәрби бүдҹәсинин тәхминән бир фаизини тәшкил етмәсинә бахмајараг, Ислам Республикасы дахили ҝүҹүнә ҝүвәнәрәк гаршыдурмалара таб ҝәтирә вә Ислам Ингилабы дискурсуну дүнјада јајмаға наил олуб, һәтта бәзи реҝионал өлкәләрин сәфирләри дә өзәл дипломатик ҝөрүшләрдә бу мүгавимәти дәстәкләјибләр”.
Sizin rəyiniz