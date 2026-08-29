Јәһуди ишғалчы режими Бәшшар Әсәд режимин сүгутундан бәри Суријанын суверенлијини 1004 дәфә позублар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Сурија Инсан Һаглары үзрә Мүшаһидә Групу” сабиг Бәшшар Әсәд режимин сүгутундан бәри Исраилин Сурија әразисинә давам едән тәҹавүзләрини сәнәдләшдирәрәк елан едиб ки, бу тәҹавүзләрин үмуми сајы 1004-ә чатыб.
“Сурија Инсан Һаглары үзрә Мүшаһидә Групу” әлавә едиб: 2025-ҹи илдә Исраилин Суријаја гаршы тәхминән 460 тәҹавүзү гејдә алыныб. Һалбуки 2026-ҹы илдә бунун темпи артыб вә илин әввәлиндән августун илк ҝүнләринәдәк 530 тәҹавүзә чатыб.
Бу гурум әлавә едиб: Бу, кечмиш режимин 2024-ҹү илин декабрында сүгутундан сонракы илк һәфтәләрдә гејдә алынан 14 тәҹавүзә әлавәдир.
Sizin rəyiniz