  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Сурија

Јәһуди ишғалчы режими Бәшшар Әсәд режимин сүгутундан бәри Суријанын суверенлијини 1004 дәфә позублар

29 avqust 2026 - 21:47
Xəbər kodu: 1858956
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Јәһуди ишғалчы режими Бәшшар Әсәд режимин сүгутундан бәри Суријанын суверенлијини 1004 дәфә позублар

Сурија Инсан Һаглары үзрә Мүшаһидә Групу: 2025-ҹи илдә Исраилин Суријаја гаршы тәхминән 460 тәҹавүзү гејдә алыныб. Һалбуки 2026-ҹы илдә бунун темпи артыб вә илин әввәлиндән августун илк ҝүнләринәдәк 530 тәҹавүзә чатыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Сурија Инсан Һаглары үзрә Мүшаһидә Групу” сабиг Бәшшар Әсәд режимин сүгутундан бәри Исраилин Сурија әразисинә давам едән тәҹавүзләрини сәнәдләшдирәрәк елан едиб ки, бу тәҹавүзләрин үмуми сајы 1004-ә чатыб.

“Сурија Инсан Һаглары үзрә Мүшаһидә Групу” әлавә едиб: 2025-ҹи илдә Исраилин Суријаја гаршы тәхминән 460 тәҹавүзү гејдә алыныб. Һалбуки 2026-ҹы илдә бунун темпи артыб вә илин әввәлиндән августун илк ҝүнләринәдәк 530 тәҹавүзә чатыб.

Бу гурум әлавә едиб: Бу, кечмиш режимин 2024-ҹү илин декабрында сүгутундан сонракы илк һәфтәләрдә гејдә алынан 14 тәҹавүзә әлавәдир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha