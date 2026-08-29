Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бејнәлхалг мәсәләләр үзрә һүгугшүнас вә аналитик Рза Нәсри АБШ-нин малијјә назиринин Иранла бағлы санксијалар барәдә иддиаларына мүнасибәт билдирәрәк јазыб: “Онларын алчалдыҹы вә јухарыдан ашағы данышыг тәрзинә диггәт јетирин. АБШ-нин малијјә назири Скотт Бесент дејир ки, хариҹи банклардан бири Вашингтонун һансы имканлара малик олдуғуну анламаг үчүн «чәтин јолу сынагдан кечирмәк гәрарына ҝәлиб». Бу, дүнјанын горхуја дүшәрәк ҝери чәкиләҹәјини ҝөзләјән бир инсанын дилидир.
О, белә бир ҝөзләнтијә маликдир, чүнки дүнја даһа әввәл ҝери чәкилиб. 2014-ҹү илдә АБШ Франсанын ән бөјүк банкы олан БНП Парибас банкыны санксија тәтбиг едилән өлкәләрлә әлагәли доллар әмәлијјатларыны һәјата кечирдијинә ҝөрә тәхминән 9 милјард доллар мәбләғиндә ҹәримәләјиб. Парис өз суверенлијинин позулдуғуна етираз етди, лакин сонда ҹәримәни өдәди. Авропа ҝери аддым атды.”
Әҝәр Авропа һәмин ҹәримәни садәҹә бир банкын бәхтсизлији дејил, өз малијјә мүстәгиллијинә гаршы һүҹум кими гијмәтләндирсәјди, Вашингтон бу ҝүн башга өлкәләрин хәзинәләринә белә чәкинмәдән әл узатмаға ҹәсарәт етмәзди. Бунун әвәзинә, сусмаг разылыг кими гәбул едилди вә һәр ҝери аддым нөвбәти тәләбин ирәли сүрүлмәсинә јол ачды.
Бу, һәр бир пајтахтын бу ҝүнә гәдәр өјрәнмәли олдуғу дәрсдир: һеч бир мүгавимәтлә гаршылашмајан ҝүҹ өзүнә һеч бир сәрһәд гојмајаҹаг. Әҝәр бир дәфә банкларынызын башга бир өлкәнин хариҹи сијасәтинин әсҝәрләринә чеврилмәсинә иҹазә версәниз, нөвбәти ониллији малијјә суверенлијиниздән ҝеријә галанлары тәһвил вермәклә кечирмәли ола биләрсиниз.”
Sizin rəyiniz