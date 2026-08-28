СЕПАҺ-ын Кәшфијјат Тәшкилаты: Иранын Һөрмүз боғазы үзәриндә суверенлији давам едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: СЕПАҺ-ын Кәшфијјат Тәшкилаты ҹүмә ахшамы, августун 27-дә, Пејғәмбәрин (с) мөвлуду илә ејни вахтда јајдығы бәјанатда Иран халгынын иштиракы вә бирлијини, һәмчинин ҹәбһә, хијабан, дипломатија вә хидмәт саһәләри арасында координасијаны АБШ вә Исраил режиминин планына гаршы 200 ҝүнлүк мүгавимәтин формалашмасынын әсас амили һесаб едиб.
Бәјанатда АБШ кәшфијјат гурумларына аид едилән гијмәтләндирмәләрә истинад едиләрәк билдирилиб ки, Иран Ислам Республикасы өзүнүн вә мүгавимәт гүввәләринин мөвҹудлуғуну горума мәрһәләсини ҝеридә гојуб, милли дајаныглығыны артырмагда вә асимметрик имканларыны горумагдадыр. Һәмчинин гејд олунуб ки, АБШ өз ирадәсини Ирана гәбул етдирмәкдә уғурсуз олуб вә Иранын Һөрмүз боғазы үзәриндә суверенлији давам едиб.
СЕПАҺ-ын Кәшфијјат Тәшкилаты һәмчинин билдириб ки, дүшмән “һәрби зәрбәләр јолу илә һакимијјәти дәјишдирмәк” стратеҝијасынын уғурсузлуғундан сонра мәһдуд дөври һүҹумлары давам етдирмәк, бөһран оҹагларыны активләшдирмәк, психоложи мүһарибә апармаг, пул вә малијјә базарларында ҝәрҝинлик јаратмаг вә тәһлүкәсизлик әлејһинә әмәлијјатлар һәјата кечирмәклә өз стратеҝијасыны јениләмәјә чалышыр.
Бәјанатда бу планын мәгсәди “мүгавимәт идејасыны итаәт идејасына”, “дахили имканлара әсасланан мүдафиә ҝүҹүнү асылы мүдафиә ҝүҹүнә” вә “ингилаби јанашманы пассив јанашмаја” чевирмәк кими тәгдим олунуб. СЕПАҺ-ын Кәшфијјат Тәшкилаты һәмчинин “МОССАД-ын дахилдән тәзјиг ҝөстәрмәк мәгсәдилә мәхфи структур јаратмаг лајиһәси” адландырдығы планын мүәјјәнләшдирилдијини вә изләнилдијини ачыглајыб.
Бәјаната әсасән, дүшмән информасија вә когнитив мүһарибә чәрчивәсиндә Иранын милли тәһлүкәсизлијиндә Һөрмүз боғазынын ролуну тәсирсиз ҝөстәрмәк, реҝионал мүһарибәнин тәкрарланмасынын гаршысыны алмаг, Мүгавимәт охунун имканларыны мәһдудлашдырмаг, дәниз блокадасыны тәтбиг етмәк, милли бирлик вә һәмрәјлији зәифләтмәк, дахили проблемләри өн плана чыхармаг вә сосиал наразылыглары тәһрик етмәк кими истигамәтләри изләјир.
СЕПАҺ Кәшфијјат Тәшкилаты “горху вә гејри-мүәјјәнлик јаратмаг јолу илә сабитлији позмаг вә милли дајаныглығы азалтмағы” бу планын әсас ағырлыг мәркәзи һесаб едиб вә вурғулајыб ки, дүшмәнин мүһарибә мәгсәдләринә наил ола билмәмәси, АБШ-нин дахили мәһдудијјәтләри илә бирликдә онун Ирана гаршы планларыны һәјата кечирмәсини чәтинләшдириб.
Бәјанатын диҝәр һиссәсиндә АБШ-нин мәһдудијјәтләри сырасында бир сыра һәрби командирләрин, сијаси вә кәшфијјат рәһбәрләринин вәзифәдән узаглашдырылмасы вә ишдән чыхарылмасы, Иранла гаршыдурманын игтисади нәтиҹәләри, АБШ президентинин популјарлығынын азалмасы вә бу өлкә ордусунун Ирана гаршы әмәлијјатлары дәстәкләмәк имканларынын мәһдудлашмасы ҝөстәрилиб.
СЕПАҺ-ын Кәшфијјат Тәшкилаты бәјанатынын сонунда дүшмәнә “чәкиндириҹи вә вәзијјәти дәјишдирән зәрбә” ендирмәк үчүн даими һәрби һазырлығын горунмасы вә јүксәлдилмәсини, милли асајиш вә бирлији позмаға јөнәлмиш аддымлара гаршы мүбаризәни, дүшмән кәшфијјат хидмәтләринин өлкә дахилиндә вә сәрһәдләрдә фәалијјәтинин гаршысынын алынмасыны, һәмчинин террор шәбәкәләри вә “тәзә ИШИД”лә мүбаризәни ҝүндәмдә сахладығыны билдириб.
Тәшкилат һәмчинин мүһарибәдә шәһид оланларын ганынын гисасынын алынмасына садиглијини вурғулајараг, “ҝүҹлү Иран” адландырдығы мәфһумун сон дамла ганадәк мүдафиә едиләҹәјини вә Иран халгынын нараһатлыгларынын арадан галдырылмасы, еләҹә дә дүшмән тәһдидләринә гаршы мүбаризә үчүн бир ан белә тәрәддүд етмәјәҹәјини бәјан едиб.
Sizin rəyiniz