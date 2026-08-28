Иран Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Ҝенерал-мајор Рзаји: АБШ дүшмәнчилик етсә, онлара тарихи бир зәрбә вураҹағыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҝенерал-мајору Мөһсүн Рзаји Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби кими Гәтәр һөкумәтинин Баш назири вә хариҹи ишләр назири Шејх Мәһәммәд бин Әбдүррәһман Ал-Сани илә ҝөрүшәрәк данышыглар апарыб.
Ҝенерал-мајор Мөһсүн Рзаји ҝөрүш заманы Иранын чәтин ҝүнләрдә вә мүрәккәб шәраитдә Гәтәрә ҝөстәрдији јардыма тохунараг ики өлкә арасындакы достлуг вә гардашлығы вурғулајыб.
Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби АБШ-јә етимад ҝөстәрмәдикләрини вә бу өлкәнин дәфәләрлә дипломатијаја вә данышыглара хәјанәт етдијини билдирәрәк хәбәрдарлыг едиб: “АБШ Ирана гаршы һәр һансы дүшмәнчилик аддымына башлајарса, онларын һәрби вә игтисади марагларына тарихә дүшәҹәк бир зәрбә вураҹағыг.”
Ҝенерал-мајор Мөһсүн Рзаји сөзләринә давам едәрәк билдириб: “АБШ әввәлҹә Иранын шәртләринин јеринә јетирилмәси истигамәтиндә практики аддымлар атмалыдыр. Бундан сонра Иран Һөрмүз боғазыны јенидән ачаҹаг.”
Гәтәр һөкумәтинин Баш назири вә хариҹи ишләр назири Шејх Мәһәммәд бин Әбдүррәһман Ал-Сани дә чәтин шәраитдә Иран Ислам Республикасынын ҝөстәрдији јардыма вә ики өлкә арасындакы гардашлыг мүнасибәтләринә ҝөрә тәшәккүрүнү билдирәрәк дејиб: “Иран Ислам Республикасы илә әмәкдашлыг мәсәләсиндә һеч вахт тәрәддүд етмәмишик.”
О әлавә едиб: “Реҝионда мөвҹуд һәссас шәраитдә мәсулијјәт һиссинә әсасланан јанашма илә һәр заман Иранла әмәкдашлыға һазырыг.”
Sizin rəyiniz