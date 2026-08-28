Пезешкијан Гәтәрин Баш назири вә ХИН-нә: Иран халгынын бүтүн гануни һүгуглары танынмалыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәсуд Пезешкиан августун 27-дә Гәтәрин Баш назири вә хариҹи ишләр назири Шејх Мәһәммәд бин Әбдүррәһман Ал-Сани илә ҝөрүшүндә сон дөврләрдә баш вермиш аҹы һадисәләрә тохунараг дејиб: “Гәбулолунмаз һадисәләр баш верди, лакин биз һәлә дә Иран вә Гәтәрин ики дост вә гардаш өлкә олдуғуна инанырыг вә јаранмыш мәсәләләри гаршылыглы анлашма јолу илә һәлл етмәк мүмкүндүр.”
О, АБШ вә сионист режимин реҝионда сабитлик истәмәдијини билдирәрәк вурғулајыб: “Иран вә Гәтәрин бирҝә һәјата кечирмәли олдуғу чохсајлы тәдбирләр нәзәрдә тутулмушду, лакин мүһарибә ики өлкә арасында әлдә олунмуш разылашмаларын иҹрасыны вә гаршылыглы әлагәләрин инкишафыны ҝеҹикдирди. Сионист режимин планы мүсәлманлар арасында сәмими мүнасибәтләрин гурулмасынын гаршысыны алмагдыр. Гәтәр һөкумәтинин вә бу өлкәнин әмиринин васитәчилик, сүлһ вә сабитлијин тәмин олунмасы истигамәтиндә сәјләринә ҝөрә тәшәккүр едирик. Бу сәјләр Иран Ислам Республикасы үчүн дәјәрлидир.”
Президент Иранын мүһарибә вә гаршыдурманын ҝенишләнмәсинин тәрәфдары олмадығыны вурғулајараг әлавә едиб: “Мүһарибә Ирана гаршы тәтбиг едилди вә онун давам етмәси өлкә, реҝион вә дүнја үчүн зәрәрлидир. Мәнтиг тәләб едир ки, Анлашма Меморандумунун иҹрасы әввәлки гајдада бәрпа олунсун вә мәсәләләр диалог јолу илә һәлл едилсин; өлкәләр проблемләри һәлл етмәк үчүн мүһарибәјә вә ҝүҹ нүмајишинә әл атмамалыдырлар. Реҝион өлкәләри арасында мөвҹуд фикир ајрылыглары мүсәлман халгларына јарашмыр.”
Пезешкиан АБШ-дә, сионист режимдә вә һәтта Иран дахилиндә бәзи гүввәләрин разылашмаларын әлдә олунмасынын гаршысыны алмаға чалышмасына тохунараг гејд едиб: “Америкалы рәсмиләр реҝионда сабитлијин бәрпасына мане олмаға чалышан сәсләрә мәһәл гојмамалыдырлар. Бәзи шәхсләрин марағы мүһарибәнин давам етмәсиндәдир, лакин Иран Ислам Республикасы һесаб едир ки, сүлһ вә тәһлүкәсизлик Иранын, реҝионун вә дүнјанын марагларына хидмәт едәҹәк.”
О, АБШ-нин Ирана гаршы һүҹумларыны бүтүн бејнәлхалг һүгуг нормаларына зидд аддым һесаб едәрәк дејиб: “Америкалылар хаинҹәсинә Лидери, командирләри, шаҝирдләри вә Иран халгыны һәдәфә алдылар. Бу, һеч бир бејнәлхалг һүгуги чәрчивәдә гәбул едилә билмәз. Иран мүһарибә тәрәфдары дејил, олмајыб вә олмајаҹаг, лакин зоракылыға да бојун әјмәјәҹәк. Гаршы тәрәфләр Иран халгынын бүтүн саһәләрдәки һүгугларыны бејнәлхалг ганунлар чәрчивәсиндә танымалыдырлар. Иран Ислам Республикасы өз гануни һүгугларындан артыг һеч нә истәмир.”
Президент сүлһ вә тәһлүкәсизлијин тәмин олунмасы истигамәтиндә ҝөстәрдикләри сәјләрә ҝөрә Гәтәр, Пакистан, Оман вә диҝәр фәал өлкәләрә тәшәккүр едәрәк билдириб: “Вәһдәт һәфтәсиндә вә мәрһәмәт вә меһрибанлыг Пејғәмбәринин (с) мөвлуду мүнасибәтилә мүсәлманлар јенидән ваһид гүввәјә чеврилмәлидирләр. Чүнки Ислам дүнјасынын инкишафы, тәһлүкәсизлији вә иззәти мүсәлманларын бирлијиндән асылыдыр.”
Пезешкиан Гәтәр әмири Шејх Тәмими Ирана сәфәрә дәвәт едәрәк дејиб: “Һесаб едирәм ки, бу сәфәр бир чох гејри-мүәјјәнлик вә анлашылмазлығы арадан галдыра биләр. Иран һәмчинин пилотларла бағлы ҝөстәрдији јардыма ҝөрә Гәтәрә тәшәккүр едәҹәк.”
Sizin rəyiniz