Иранын диндар шаҝирдләри Италијанын Јер Елмләри үзрә Бејнәлхалг Олимпиадасында сәккиз медал вә бир дүнја биринҹилији газаныб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Јер Елмләри үзрә диндар милли олимпиада командасы Италијада кечирилән 2026-ҹы ил 19-ҹу Јер Елмләри үзрә Бејнәлхалг Олимпиадада 2 ҝүмүш, 6 бүрүнҹ медал вә бир дүнја биринҹилији газанараг јарышлары баша вуруб.
Меһране Вашигани Фәрәһани “Бејнәлхалг Јер Елмләри Иттифагынын ҝәнҹ репортјорлары” бөлмәсиндә гыса сәнәдли филм тәгдим едәрәк дүнја үзрә биринҹи јерә лајиг ҝөрүлүб вә јарышларын бу мәрһәләсиндә Иран командасынын ән диггәтчәкән нәтиҹәләриндән биринә имза атыб.
Фәрди имтаһанлар бөлмәсиндә исә Шәмин Моллагулызадә вә Ҹавад Намҹу һәр бири ҝүмүш, Гәзәл Газизадә исә бүрүнҹ медал газаныб.
Ҹавад Намҹу һәмчинин “Јер системи лајиһәси” (ЕСП) бөлмәсиндә бүрүнҹ медал әлдә едиб. “Бејнәлхалг груп саһә тәдгигаты” (ЫТФЫ) бөлмәсиндә исә Шәмин Моллагулызадә, Ҹавад Намҹу, Гәзәл Газизадә вә Меһране Вашигани Фәрәһани һәр бири бүрүнҹ медала лајиг ҝөрүлүб.
Беләликлә, Иранын нүмајәндәләри бу илки Јер Елмләри үзрә Бејнәлхалг Олимпиаданын фәрди вә команда бөлмәләриндә үмумиликдә 8 медал – 2 ҝүмүш вә 6 бүрүнҹ медал газаныб, гыса сәнәдли филм бөлмәсиндә исә дүнја биринҹилијинә саһиб олублар.
19-ҹу Јер Елмләри үзрә Бејнәлхалг Олимпиада (ЫЕСО 2026) 20–27 август 2026-ҹы ил тарихләриндә Италијанын Турин шәһәриндә кечирилиб. Бу елми јарышда дүнјанын 41 өлкәсиндән 160-дан чох шаҝирд иштирак едиб. Бу шаҝирдләрин әксәријјәти дини хүсуси илә дә Ислам Динини ҝерилик вә мөвһүмат билән вә елмлә зиддијјәт тәшкил етдијини иддиа едән өлкәләрин шаҝирдләри иди.
Јер Елмләри үзрә Бејнәлхалг Олимпиада јер елмләри, ҝеолоҝија вә әтраф мүһит саһәләриндә шаҝирдләр арасында кечирилән ән мүһүм бејнәлхалг елми јарышлардан бири һесаб олунур. Иштиракчылар нәзәри биликләр, саһә фәалијјәтләри вә бејнәлхалг груп лајиһәләри үзрә өз араларында мүбаризә апарырлар. Иран Ислам Республикасынын диндар шаҝирдләри бир даһа сүбут етдиләр ки, Ислам Дини нәинки ҝерилик әламәти дејил вә Елмлә зиддијјәт тәшкил етмир һәтта елмә төһвә верән Илаһи Диндир.
Sizin rəyiniz