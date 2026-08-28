Русија: Иранла бирликдә санксија тәзјигләринин арадан галдырылмасы үчүн чалышаҹағыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Марија Захарова АБШ-нин Ирана гаршы игтисади тәзјигләринә тохунараг билдириб ки, Москва Иран вә диҝәр мараглы өлкәләрлә бирликдә бејнәлхалг мүнасибәтләрдән санксија тәзјигләринин арадан галдырылмасы үчүн чалышаҹаг.
Захарова АБШ-нин Ирана гаршы икинҹи дәрәҹәли санксијалары илә бағлы кечирдији мәтбуат конфрансында дејиб: “Русија БМТ Низамнамәсинә зидд олан биртәрәфли, ганунсуз вә мәҹбуредиҹи тәдбирләрин тәтбиги практикасыны гәтијјәтлә рәдд едир.”
О әлавә едиб: “Биз бу ганунсуз тәдбирә гаршы мүбаризә апармаг үчүн иранлы һәмкарларымыз вә диҝәр мараглы өлкәләрлә координасија едәҹәјик вә һәмфикир өлкәләрлә бирликдә санксија тәзјигләринин бејнәлхалг системдән арадан галдырылмасы истигамәтиндә сәјләримизи давам етдирәҹәјик.”
Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү вурғулајыб: “Биртәрәфли санксијаларын ганунсуз тәтбиги чохдан Гәрб үчүн арзуолунмаз олан өлкәләрлә һагг-һесаб чәкмәк вә онлары ҹәзаландырмаг үчүн реал васитәјә чеврилиб.”
Sizin rəyiniz