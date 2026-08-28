Ирана гаршы мүһарибәнин гаршыдакы АБШ сечкиләринә тәсири – Арашдырма

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Доналд Трамп һөкумәти үчүн сүрәтли вә стратежи гәләбә олмасы нәзәрдә тутулан Ирана гаршы мүһарибә инди АБШ-дә аралыг сечкиләри әрәфәсиндә республикачыларын ән мүһүм зәиф нөгтәләриндән биринә чеврилиб. Бензинин вә јашајыш хәрҹләринин артмасы сечиҹиләри бу мүһарибәнин онларын ҝүндәлик һәјатына нә гәдәр баһа баша ҝәлдијини сорушмаға вадар едиб.
АБШ Президенти Доналд Трампын Ирана гаршы мүһарибәјә башламаг гәрары нојабр ајында кечириләҹәк аралыг сечкиләриндә сәсвермәјә чыхарылаҹаг; лакин бу, хариҹи сијасәт мәсәләси кими дејил, игтисади мәсәлә кими ҝүндәмә ҝәтириләҹәк.
Оһајо вә Ајова штатларында Демократлар Партијасынын намизәдләри мүһарибәни дәстәкләјән республикачылары һәдәфә алараг онлары фермерләрин әлејһинә олмагда иттиһам едирләр. Чүнки гаршыдурмалар ҝүбрә гијмәтләринин артмасына сәбәб олуб. Техас вә Шимали Каролинада исә демократлар республикачы рәгибләринә бензин гијмәтләринин артмасына ҝөрә тәзјиг ҝөстәрирләр. Мичиганда Сенат сечкиләринин демократ намизәди Әбдүл-Сејид дә сечки рекламларындан бириндә Ирана гаршы мүһарибәнин хәрҹләрини бу штатын күчәләриндәки чухурларын тәмири үчүн бүдҹә вәсаитләринин чатышмазлығы илә әлагәләндириб.
Демократлар 2006-ҹы илдә мүһарибә әлејһинә әһвал-руһијјәјә архаланараг Конгрес сечкиләриндә мүһүм гәләбәләр әлдә етмишдиләр. Һәмин вахт бу партијанын чохсајлы намизәдләри Ираг мүһарибәсинә ҝөрә республикачылары һәдәфә алмышдылар. Партија лидерләри бу һадисәнин бу ил кечириләҹәк сечкиләрдә дә тәкрарланаҹағына үмид едирләр. Лакин бу дәфә игтисади тәзјигләрин артмасы бу просесин тамамланмасына көмәк едә биләр.
Август ајында кечирилән сорғуда иштиракчыларын 56 фаизи јашајыш хәрҹләринин өлкәнин гаршысында дуран ән мүһүм мәсәләләрдән бири олдуғуну билдириб, 29 фаизи исә игтисадијјатын әлверишсиз вәзијјәтини гејд едиб. Јалныз 17 фаиз глобал гејри-сабитлији әсас нараһатлыг кими ҝөстәриб.
Тејлор билдириб: Сечиҹиләр Ирана һүҹумун тәҹили вә зәрури олдуғуну һисс етмирләр. Мүһарибә популјар дејил вә бу мәнә ону дејир ки, Трамп вә онун һөкумәти бу мүһарибәнин апарылмасынын зәрурилији илә бағлы инандырыҹы аргумент тәгдим едә билмәјиб.
Sizin rəyiniz