Видео | Јәмән Сәудијјә вәһһаби режимин ПУА-сын вурду \ Әнсаруллаһ Исраил, АБШ вә јәһудиләрә ләнәт шүары верду
28 avqust 2026 - 21:26
Xəbər kodu: 1858222
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Әнсаруллаһ гүввәләри һава һүҹумундан мүдафиә системләриндән истифадә едәрәк Сәудијјә вәһһаби режиминин ҹасус пилотсуз тәјјарәсини вурду. Әнсаруллаһ гүввәләри Аллаһ Әкбәр дејәрәк Исраил вә Америкаја өлүм истәдикдән сонра јәһудиләрә ләнәт ҝөндәрирләр. Бу шүар онларын дүнја тәкәббүрләринә гаршы истифадә етдикләри мәшһур шүарлардыр.
Sizin rəyiniz