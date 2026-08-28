Мамуста Фаиг Рүстәми: Бирлик вә һәмрәјлик бу ҝүн Ислам дүнјасынын ән мүһүм еһтијаҹыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Бирлијинин 40-ҹы Бејнәлхалг Конфрансы августун 27-дә Теһран шәһәриндә јерли вә хариҹи алим вә мүтәфәккирләрин иштиракы илә ишә башлајыб.
Конфрансын ачылыш мәрасиминин икинҹи панелиндә чыхыш едән Мамуста Фаиг Рүстәми Мәһәммәд Пејғәмбәрин (с) вә Имам Ҹәфәр Садигин (ә) мөвлуд ҝүнләрини тәбрик едиб.
О билдириб ки, Пејғәмбәрин мөвлуду нур, һидајәт, мәрһәмәт вә бирлик ҝүнләридир. Ислам Бирлији Һәфтәсинин вә бу кими конфрансларын кечирилмәси дә мүсәлманлар арасында һәмрәјлик вә бирлик нүмунәсидир.
Алимләрин Ислам ҹәмијјәтиндә хүсуси ролуну гејд едән имам ҹүмә билдириб ки, алимләр јер үзүндә ҝөјдәки улдузлар кимидир вә неҹә ки, сәма ҝүнәш, ај вә улдузларла зинәтләнир, јер үзү дә алимләр, јағыш вә әдаләтли һакимләрлә зинәтләнир.
О, Мәһәммәд Пејғәмбәрин (с) “Биз сәни аләмләрә јалныз мәрһәмәт олараг ҝөндәрдик” ајәси әсасында ҝөндәрилдијини билдирәрәк гејд едиб ки, онун мәрһәмәти мөминләри, еһтијаҹы оланлары, јетимләри вә һәтта һејванлары да әһатә едирди.
Мамуста Рүстәми Исламын гардашлыг вә мәрһәмәт дини олдуғуну вурғулајараг дејиб ки, Гурани-Кәрим мүсәлманлары мөтәдил вә орта үммәт кими тәгдим едир вә онлары әдаләт вә һагг јолунда олмаға чағырыр.
О гејд едиб ки, белә топлантыларда Ислам бирлији вә әхлагына даһа чох диггәт јетирилмәлидир, чүнки Ислам үммәтинин бу ҝүн һәр заманкындан даһа чох бирлик вә һәмрәјлијә еһтијаҹы вар.
Имам ҹүмә Пејғәмбәрин инсан бәрабәрлији илә бағлы тәлимләринә дә тохунараг билдириб ки, бүтүн инсанларын Рәбби вә атасы бирдир. Һеч бир әрәб гејри-әрәб үзәриндә, һеч бир гејри-әрәб дә әрәб үзәриндә үстүн дејил. Үстүнлүк јалныз тәгва илә мүәјјән едилир.
Онун сөзләринә ҝөрә, бу принсип Исламын гардашлыг вә инсан ләјагәти дини олдуғуну ҝөстәрир вә мүсәлманлар бир-бири илә севҝи вә һөрмәт шәраитиндә јашамалыдырлар.
Мамуста Рүстәми Пејғәмбәрин мөминләри ваһид бәдәнә бәнзәтдијини хатырладараг дејиб ки, һеч бир мүсәлман диҝәр мүсәлманларын чәкдији әзаблара вә проблемләрә биҝанә галмамалыдыр.
О, Исламда инсан һәјатынын јүксәк дәјәрә малик олдуғуну вурғулајараг Гурани-Кәримдә ҝүнаһсыз бир инсанын өлдүрүлмәсинин бүтүн инсанларын өлдүрүлмәсинә бәрабәр тутулдуғуну билдириб.
Имам ҹүмә мүсәлманлар арасында чохсајлы ортаг дәјәрләрин олдуғуну гејд едиб вә бу ортаг мәгамлар әсасында мүсәлманларын севҝи, мәрһәмәт, бағышлама вә гардашлыг шәраитиндә бирликдә јашаја биләҹәјини вурғулајыб.
О әлавә едиб ки, Исламын дүшмәнләри мүсәлманларын бирлик вә һәмрәјлијиндән горхур вә бу әлагәләри зәифләтмәјә чалышырлар.
Мамуста Фаиг Рүстәми чыхышынын сонунда Гурани-Кәримин мүсәлманлары бирлик, гардашлыг вә һәмрәјлијә чағырдығыны билдирәрәк бу принсипләрә әсасланмагла Ислам үммәтинин бирлик вә бүтөвлүјүнүн ҝүҹләндирилмәсинә чағырыб.
Sizin rəyiniz