Суријанын АБШ-ын террор сијаһысындан чыхарылмасы террорчу Голани режими илә Тәл-Әвивин јахынлашмасы фонунда баш вериб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ тәхминән 47 илдән сонра Суријаны “террорчулуға дәстәк верән өлкәләр” сијаһысындан чыхарыб. Гәрар Дәмәшглә Тәл-Әвив арасында тәһлүкәсизлик саһәсиндә анлашмаларын сүрәтләндији бир вахтда гәбул едилиб.
Вашингтон Суријаны сөзүҝедән сијаһыдан чыхармагла јанашы, өзүнүн әрсәјә ҝәтирдији “Ән-Нүсрә Ҹәбһәси”ни дә террор тәшкилатлары сијаһысындан чыхарыб вә бу групла әлагәли бәзи шәхсләрә гаршы санксијалары ләғв едиб. Бунунла белә, бәзи шәхсләр АБШ-ын санксија сијаһыларында галмагда давам едир.
Бу гәрар АБШ-ын Суријаны силаһлы чеврилишлә әлә кечирән Ән-Нүсрә террор груплашмасына дәстәјинин давамы кими гијмәтләндирилир вә Дәмәшгә гаршы тәтбиг олунан ҝенишмигјаслы санксијаларын арадан галдырылмасы истигамәтиндә мүһүм аддым һесаб олунур.
Гәрар Сурија илә Исраил арасында тәһлүкәсизлик саһәсиндә анлашмаларын ирәлиләдији бир вахтда ачыгланыб. АБШ-ын гәрарындан гыса мүддәт әввәл Суријанын хариҹи ишләр назири Әсәд әл-Шејбани Моссадын рәһбәри Роман Гофманла ҝөрүшүб.
Мәлумата ҝөрә, тәрәфләр АБШ-ын нәзарәти алтында Сурија-Исраил бирҝә әмәлијјат мәркәзинин јарадылмасы барәдә разылыға ҝәлибләр. Бу аддым тәһлүкәсизлик сазишинә наил олмаг вә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасы истигамәтиндә данышыглар чәрчивәсиндә гијмәтләндирилир.
Суријанын узун илләр “террорчулуға дәстәк верән өлкәләр” сијаһысында олмасы Дәмәшгә гаршы бир сыра санксијаларын тәтбиги вә өлкәнин игтисади әлагәләринин вә инвестисија имканларынын мәһдудлашдырылмасы үчүн һүгуги әсас јарадыб.
Инди бу статусун ләғви нәзәри бахымдан инвесторларын Суријаја марағыны вә өлкәнин бејнәлхалг малијјә гурумлары илә әлагәләрини асанлашдыра биләр. АБШ бундан әввәл дә “Сезар гануну” илә бағлы мәһдудијјәтләр дахил олмагла, бир сыра санксијалары арадан галдырмышды.
Бунунла белә, Судан кими өлкәләрин тәҹрүбәси ҝөстәрир ки, АБШ мәһдудијјәтләринин арадан галдырылмасы дәрһал хариҹи инвестисијаларын ахынына вә игтисадијјатын сүрәтли бәрпасына зәманәт вермир.
Гәрарын Сурија Демократик Гүввәләринин вә “Мухтар Идарәчилик” адландырылан структурун ләғви илә бағлы ачыгламаларла ејни вахта тәсадүф етмәси дә диггәт чәкир. Бу просес һакимијјәтин Суријанын кечид һөкумәтинин әлиндә даһа чох ҹәмләшмәсинә ҝәтириб чыхара биләр.
Белә бир шәраитдә Дәмәшг Сүвејда да дахил олмагла өлкәнин ҹәнуб бөлҝәләриндә нәзарәтини ҝүҹләндирмәјә чалышыр. Исраил исә һәрби аддымлар вә Суријанын ҹәнубунда тәсир зоналарынын јарадылмасы васитәсилә мөвгеләрини мөһкәмләндирмәјә чалышыр.
Беләликлә, Суријанын АБШ-ын “террорчулуға дәстәк верән өлкәләр” сијаһысындан чыхарылмасы Дәмәшгин һүгуги вә игтисади тәҹридинин бир һиссәсинин арадан галдырылмасы демәкдир. Ејни заманда, бу гәрар Вашингтонун Сурија һөкумәтиндән јени реҝионал дүзән чәрчивәсиндә, хүсусилә Исраил, Түркијә вә Ливанла мүнасибәтләрдә мүәјјән сијаси вә тәһлүкәсизлик өһдәликләрини јеринә јетирмәсини ҝөзләдијини ҝөстәрир.
Sizin rəyiniz