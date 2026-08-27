Сионист режимин ишғалчы сијасәти сәнҝимир: Ијал Замир Иордан чајынын гәрб саһилиндә Исраил гүввәләринин һазырлыг сәвијјәсини артырыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ушаг гатили сионист Исраил режим ордусунун Баш Гәрарҝаһ рәиси Ијал Замир Иордан чајынын гәрб саһилиндә ҝәрҝинлијин артмасы вә јәһуди бајрамларынын јахынлашмасы фонунда бөлҝәдә һәрби һазырлыг сәвијјәсинин артырылмасы вә әлавә гүввәләрин јерләшдирилмәси барәдә ҝөстәриш вериб.
Замир чохҹәбһәли вәзијјәтин гијмәтләндирилмәси чәрчивәсиндә Иордан чајынын гәрб саһилиндә һәрби һазырлыг сәвијјәсинин јүксәлдилмәси барәдә әмр вериб. О, һәмчинин әлавә һәрби бөлмәләрин вә баталјонларын бөлҝәјә тәҹили ҝөндәрилмәсинә һазыр олмағы тапшырыб.
Баш Гәрарҝаһ рәиси Иран, Ливан вә Гәзза да дахил олмагла мүхтәлиф ҹәбһәләрдә гаршыдурмаларын давам етдијини билдириб. Онун сөзләринә ҝөрә, сентјабр ајында јәһуди бајрамлары әрәфәсиндә орду там һазырлыг вәзијјәтиндә галмалыдыр вә әмәлијјат гүввәләринин сајы азалдылмајаҹаг.
Гәрар Иордан чајынын гәрб саһилиндә фәләстинлиләрә гаршы Исраил ордусунун вә јәһуди мәскунлашанларын һүҹумларынын артдығы бир вахтда гәбул едилиб.
Замир ордунун малијјә вәзијјәтини дә тәнгид едиб. О билдириб ки, бүтүн ҹәбһәләрдә һәрби гүввәләр јүксәк һазырлыг вәзијјәтиндә олдуғу һалда, орду малијјә чатышмазлығы илә үзләшиб.
Онун сөзләринә ҝөрә, бу вәзијјәтин давам етмәси Исраил ордусунун һазырлыг сәвијјәсинә вә әмәлијјат имканларына мәнфи тәсир ҝөстәрә биләр.
Исраил һазырда бир нечә ҹәбһәдә һәрби әмәлијјатлар һәјата кечирир. Фәләстин рәсмиләри исә Иордан чајынын гәрб саһилиндә репрессијаларын вә мәскунлашма сијасәтинин ҝүҹләндирилмәси барәдә хәбәрдарлыг едирләр.
Sizin rəyiniz