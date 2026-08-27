Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бәһрејнә гејри-гануни јолларла һаким кәсилмиш сионист Али Хәлифә вәһһаби сүлалә режиминдә онларла Шиә алими вә дин хадиминин мәһкәмәси давам етдији бир вахтда просесин кечирилмә гајдасы, шаһид ифадәләринин тәгдим олунмасы вә ирәли сүрүлән иддиаларла бағлы ҹидди суаллар вә тәнгидләр сәсләнир.
Тәнгидчиләр иттиһамларын етибарлылығыны шүбһә алтына алыр вә тәгсирләндирилән шәхсләрин һүгугларынын горундуғу әдаләтли мәһкәмә арашдырмасынын апарылмасынын ваҹиблијини вурғулајырлар.
Августун 19-да кечирилән сон мәһкәмә иҹласы 13 саатдан чох давам едиб.
Мәлумата ҝөрә, һакимләр вә тәгсирләндирилән шәхсләр ики ајры залда јерләшдирилиб, бәзи шаһидләр исә видеобағланты васитәсилә иҹласда иштирак едибләр.
Шаһидләрдән бири ифадә верәркән үзүнү өртүб. Бу һал да мәһкәмә просесинин диггәт чәкән мәгамларындан биринә чеврилиб.
Иҹлас заманы тәгсирләндирилән шәхсләрин вәкилләри шаһидләрин ифадәләри илә бағлы бир сыра суаллар верибләр. Онлардан бириндән “вилајәт-е фәгиһ” анлајышы барәдә сорушулуб вә јајылан мәлуматлара ҝөрә, шаһид суала ҹаваб вермәкдә чәтинлик чәкиб.
Һәмчинин Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасим илә “Ислам Алимләри Шурасы”нын јарадылмасы арасында әлагә барәдә иддиалар сәсләндирилиб. Вәкилләр бу иддиалара етираз едәрәк шаһид ифадәләринин етибарлылығы вә ардыҹыллығы илә бағлы суаллар галдырыблар.
Иҹласын диҝәр һиссәсиндә Шејх Һани әл-Бәннанын ифадәләри динләнилиб. О, өзүнү вә диҝәр тәгсирләндирилән шәхсләри мүдафиә едәрәк просесин јалныз бир нечә шәхсин мүһакимәси кими гијмәтләндирилмәмәли олдуғуну билдириб вә бунун Бәһрејнин шиә иҹмасына вә кимлијинә гаршы јөнәлдијини иддиа едиб.
О, һәмчинин тәгсирләндирилән шәхсләрин “етирафлары” кими тәгдим олунан сәнәдләрлә бағлы билдириб ки, минләрлә сәһифәдән ибарәт материаллар һеч вахт тәгсирләндирилән шәхсләрә тәгдим едилмәјиб.
Шејх Һани әл-Бәнна бәзи етирафларын тәзјиг алтында алындығыны иддиа едиб вә диндирмә просесинин ајдынлашдырылмасы үчүн мәһкәмә гурумларынын камераларынын ҝөрүнтүләринин арашдырылмасыны истәјиб.
Мәһкәмәнин онун ифадәләринә мүнасибәти дә тәнгидләрә сәбәб олуб. Иддиалара ҝөрә, һаким онун чыхышы заманы бир нечә дәфә сәрт реаксија ҝөстәрәрәк ифадәләрини дајандырмаға чалышыб.
Мәһкәмә просесини тәнгид едәнләр һесаб едирләр ки, шаһид ифадәләриндәки зиддијјәтләрлә јанашы, белә мүнасибәт сүбутларын даһа диггәтлә арашдырылмасынын вә тәгсирләндирилән шәхсләрин һүгугларынын тәмин едилмәсинин ваҹиблијини ҝөстәрир.
Ејни заманда, иш үзрә ағыр һөкмләрин, о ҹүмләдән узунмүддәтли һәбс ҹәзаларынын вә тәһлүкәсизлик вә сијаси характерли иттиһамларын ирәли сүрүлмәси еһтималы илә бағлы нараһатлыглар артыр.
Тәнгидчиләрин фикринҹә, еффектив мүдафиә имканлары јарадылмадан вә диндирмәләр вә етирафларын алынмасы илә бағлы иддиалар шәффаф шәкилдә арашдырылмадан просесин давам етдирилмәси ҹидди сосиал вә сијаси нәтиҹәләрә сәбәб ола биләр.
Һазырда бу мәһкәмә просеси Бәһрејндә шиә дин хадимләринин вәзијјәти илә бағлы ән мүһүм ишләрдән бири һесаб олунур. Мүшаһидәчиләр ҝәрҝинлијин азалдылмасы, әдаләтли мәһкәмә арашдырмасынын тәмин едилмәси вә проблемин сијаси јолла һәлли үчүн аддымларын атылмасыны ваҹиб сајырлар.
Sizin rəyiniz