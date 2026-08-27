Друз иҹмалары Һикмәт әл-Һәҹринин Исраилә дәстәк мөвгејиндән имтина едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Суријанын Сүвејда шәһәриндә Друз иҹмасынын дини лидери Һикмәт әл-Һәҹринин друзларла Исраил арасында әлагәләрә даир ачыгламалары Сурија, Ливан вә ишғал алтындакы Фәләстиндәки друз дини вә иҹтимаи даирәләринин етиразына сәбәб олуб.
Бир сыра друз нүмајәндәләри бу мөвгеләри рәдд едәрәк әл-Һәҹринин друз иҹмасыны тәмсил етмәдијини вә онларын ҝәләҹәјинин Исраиллә әлагәләндирилмәмәли олдуғуну билдирибләр.
Дәмәшг әтрафындакы Ҹәрмана шәһәринин друз сакинләри јајдыглары бәјанатда Һикмәт әл-Һәҹринин онлары вә Ҹәрмана шәһәринин мөвгејини тәмсил етмәдијини билдирибләр.
Бәјанатда Ҹәрмананын Сурија милли структурунун ајрылмаз һиссәси олдуғу вә истигамәтинин Дәмәшгә јөнәлдији вурғуланыб.
Ливанын Друз иҹмасынын дини гуруму да әл-Һәҹринин ачыгламаларыны рәдд едиб. Гурум друзларын Исраиллә “сахта тәрәфдашлыг” чәрчивәсиндә тәгдим едилмәсинин вә онлар арасында дини бахымдан ортаг мәгамларын олдуғу барәдә иддиаларын гәбуледилмәз олдуғуну билдириб.
Гурумун бәјанатында друзларын әрәб вә Ислам мүһитинин бир һиссәси олдуғу вурғуланыб вә әл-Һәҹринин фикирләринин бу иҹманын тарихи вә дини ҝерчәклијини әкс етдирмәдији гејд едилиб.
Ишғал алтындакы Фәләстиндәки друз груплары да бу ачыгламалары рәдд едиб. “Мүтәрәгги Әлагә – Дәрб әл-Мүәллим” һәрәкаты друзларла Исраил арасында дини бахымдан ортаг мәгамларын олмасы барәдә иддианы әсассыз адландырыб.
Исраил Кнессетинин кечмиш депутаты Сәид Нәффә дә әл-Һәҹринин ачыгламаларынын друз инанҹынын әсасларына зидд олдуғуну билдириб.
Бу реаксијалар әл-Һәҹринин друзларын дини бахымдан Исраиллә ортаг ҹәһәтләрә малик олдуғу вә онун ајрылмаз һиссәси сајылдығы барәдә ачыгламаларынын јајымландығы видеодан сонра баш вериб.
Сурија президентинин медиа мүшавири дә бу фикирләри шәхси мөвге кими гијмәтләндирәрәк әл-Һәҹринин Сүвејда друзларыны тәмсил етмәдијини билдириб.
Бу ачыгламалар Сүвејда шәһәринин ҝәләҹәјинин Исраиллә әлагәләндирилмәси ҹәһдләринә гаршы етиразларын артдығыны ҝөстәрир.
Sizin rəyiniz