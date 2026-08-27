АБШ Шиә Мүсәлманлары Фонду “ИШИД” террорчуларынын Конгресә һүҹум планынын гаршысынын алынмасына мүнасибәт билдириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын Вашингтон шәһәриндә јерләшән Шиә Мүсәлманлары Фонду Нју-Јорк штатынын Капитоли бинасына ИШИД-лә әлагәли олдуғу иддиа едилән һүҹум планынын гаршысынын алынмасыны алгышлајыб вә террор тәшкилатынын АБШ-дакы мүсәлманлара, хүсусилә Шиәләрә гаршы тәһдидләринә диггәт чәкиб.
АБШ Федерал Тәһгигатлар Бүросунун (ФТБ) Нју-Јорк штатынын Капитоли бинасына бомба һүҹуму һазырламагда иттиһам олунан террорчу гадыны сахламасы илә бағлы фонд бәјанат јајыб.
Фонд билдириб ки, ИШИД Исламы вә АБШ мүсәлманларыны тәмсил етмир вә бу тәшкилатын идеолоҝијасы инсан һәјатынын горунмасы вә ибадәт јерләринин тохунулмазлығы илә бағлы Ислам принсипләринә зиддир.
Бәјанатда гејд олунур ки, АБШ-дакы мүсәлман иҹмалары дәфәләрлә ИШИД идеолоҝијасыны рәдд едиб вә шүбһәли һалларда екстремист фәалијјәт барәдә тәһлүкәсизлик органларына мәлумат верибләр.
Фонд һәмчинин вурғулајыб ки, ИШИД-ин шиәләрә гаршы тәһдиди јалныз нәзәри мәсәлә дејил. Тәшкилат шиәләри өзүнүн дүшмәни һесаб едир вә мүхтәлиф өлкәләрдә шиә мәсҹидләриндә ибадәт едән шәхсләрә гаршы һүҹумлар һәјата кечириб.
Фонд бу контекстдә Хавјер Полкинин ишини нүмунә ҝөстәриб. О, 2023-ҹү илин нојабрында Чикаго әразисиндә шиә мәсҹидинә һүҹум планлашдырмагда иттиһам олунараг федерал мәһкәмә тәрәфиндән 15 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилиб.
Мәһкәмә материалларына әсасән, ИШИД тәрәфдары олан Полки вә даһа ики јенијетмә мәсҹидә дахил олараг бөјүкләри ушаглардан ајырмағы вә одлу силаһ, сурсат вә партлајыҹы маддәләрдән истифадә етмәклә онлары өлдүрмәји планлашдырыблар.
Федерал аҝентләр Полкинин евиндә штапел, ијнә вә санҹаг кими әшјаларла долдурулмуш кустар үсулла һазырланмыш партлајыҹы гурғулар ашкарлајыблар.
Фондун мәлуматына ҝөрә, тәгсирләндирилән шәхсләр полис мүдахилә едәҹәји һалда башга бир шиә мәсҹидинә вә ја синагога ҝетмәји вә тәһлүкәсизлик гүввәләри тәрәфиндән дајандырылана гәдәр гәтлиамы давам етдирмәји планлашдырыблар.
Фонд 2025-ҹи илин ијулунда Иллинојс штатынын Глендејл-Һајтс шәһәриндәки “Һүсејни” Ислам Мәркәзиндә кечирилән мәрасим заманы шүбһәли фәалијјәт ҝөстәрмәкдә иттиһам олунан 16 јашлы јенијетмәнин ишинә дә диггәт чәкиб. Билдирилир ки, јенијетмә ибадәт едән шәхсләрин вә бинанын ҝөрүнтүләрини чәкиб вә мүмкүн партлајыш һүҹуму үчүн мәлумат топлајыб.
Сонунҹу иш үзрә ФТБ-нин ҹинајәт шикајәтиндә билдирилир ки, Ҹессика Боуи адлы гадын онлајн јазышмаларында ИШИД-ә сәдагәтини ифадә едиб вә һүҹум планлашдырмаға 2026-ҹы илин ијулундан башлајыб.
Мәлумата ҝөрә, о, һәфтәләрлә Нју-Јоркдакы Капитоли бинасыны мүшаһидә едиб вә јахынлыгдакы мүшаһидә мәнтәгәси дә дахил олмагла мүхтәлиф јерләрдән онун фотоларыны чәкиб.
Шиә Мүсәлманлары Фонду бу иш үзрә ФТБ, АБШ прокурорлуғу, Мәхфи Хидмәт, Нју-Јорк штат полиси, Албани шәһәр полиси, Албани даирәсинин шериф идарәси вә Дахили Тәһлүкәсизлик Департаментинин әмәкдашлығыны јүксәк гијмәтләндириб.
Фондун иҹрачы директору Раһат Һүсејн билдириб ки, АБШ мүсәлманлары ИШИД-и вә онун идеолоҝијасыны рәдд едир.
Фонд федерал вә јерли һакимијјәт органларыны мүсәлман иҹмалары илә бирбаша әлагәләри горумаға, шиә әлејһинә екстремизми тәһдидләрин гијмәтләндирилмәсинә дахил етмәјә вә мәсҹидләр үчүн даһа чох тәһлүкәсизлик тәлимләри вә имканлары тәмин етмәјә чағырыб.
Sizin rəyiniz