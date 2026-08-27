Манчестердә мәсҹид үзвләрини өлүмлә һәдәләјән јәһуди 28 ај мүддәтинә һәбс едилиб. Террорчуну таныјын!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Британијанын Лидс Крал Мәһкәмәси Манчестердә ики мәсҹидин әмәкдашларыны өлүмлә һәдәләјән 21 јашлы шәхси 28 ај мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едиб.
Гәрби Јоркширдәки Уејкфилд шәһәриндән олан Габриел Леви ики дәфә адам өлдүрмә һәдәси илә бағлы тәгсирини етираф етдикдән сонра мәһкәмәнин гәрары илә һәбс ҹәзасына мәһкум олунуб.
Британија Крал Прокурорлуғунун (CPS) мәлуматына ҝөрә, Леви 2025-ҹи ил октјабрын 4-дә ҝизли нөмрәдән Читәм-Һилл әразисиндә јерләшән “Әс-Сүннә” мәсҹидинә зәнҝ едәрәк телефону ҹавабландыран шәхсә ону вә мәсҹиддә оланлары өлдүрәҹәјини билдириб.
Полис бир нечә саат сонра Уејкфилддә онун евинә ҝәләрәк мобил телефонуну мүсадирә едиб.
Леви сахланыларкән бу зәнҝи һәмин ҝүнләрдә хәбәрләрдә ҝөрдүјү һадисәләрә ҝөрә гәзәбләндији үчүн етдијини билдириб. О, һәрәкәтинин бундан ики ҝүн әввәл Манчестердә синагога һүҹумла бағлы олдуғуну иддиа едиб.
Лакин полис арашдырмасы заманы һәмин ҝүн онун Манчестердә башга бир мәсҹидә дә тәһдид характерли зәнҝ етдији мүәјјәнләшиб. О, “Игра” мәсҹидинә зәнҝ едәрәк әмәкдашлардан биринә мүсәлманлары өлдүрәҹәјини билдириб.
Полис әмәкдашлары онун мобил телефонунда исламофоб вә иргчи мәзмунлу месажлар, еләҹә дә нифрәт чағырышлары ашкар едибләр.
Мәһкәмә нәтиҹәсиндә Леви 28 ај мүддәтинә һәбс ҹәзасына мәһкум едилиб. Бу ҹәзанын 10 ајы нифрәт зәмининдә төрәдилмиш ҹинајәтә ҝөрә әлавә едилиб.
Јоркшир вә Һамбәр Крал Прокурорлуғунун баш прокурору Әмир Сәҹҹад билдириб ки, һеч кәс јалныз өз вәзифәсини јеринә јетирдијинә ҝөрә һәјатынын тәһлүкәдә олдуғуну һисс етдирән һәдәләрлә үзләшмәмәлидир.
О гејд едиб ки, тәһдид едән шәхсин реал олараг зәрәр вурмаг нијјәтиндә олмадығыны иддиа етмәси белә, өлүм һәдәләринин зәрәрчәкәнләрә ҹидди тәсирини арадан галдырмыр.
Прокурор вурғулајыб ки, мүсәлманлара гаршы адам өлдүрмә һәдәләри вә нифрәт зәмининдә төрәдилән ҹинајәтләр ҹидди шәкилдә арашдырылаҹаг.
Леви 2025-ҹи ил октјабрын 6-да Лидс Маҝистрат Мәһкәмәсиндә илк өлүм һәдәси илә бағлы тәгсирини етираф етмиш, 2026-ҹы ил ијулун 17-дә исә Лидс Крал Мәһкәмәсиндә икинҹи иттиһам үзрә дә тәгсирини бојнуна алмышды.
Һадисә сосиал ҝәрҝинлијин артдығы дөврләрдә мүсәлманларын ибадәт јерләринә гаршы тәһдидләр мәсәләсини јенидән ҝүндәмә ҝәтириб.
Sizin rəyiniz