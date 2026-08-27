Алманија ордусунда 3 мин мүсәлман һәрбчинин дини хидмәтлә тәмин едилмәси планлашдырылыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Алманија Мүдафиә Назирлији 2026-ҹы илин сонунадәк илк дәфә мүсәлман һәрбчиләрә дини хидмәт ҝөстәрмәк үчүн мүсәлман дин хадимләрини ишә ҝөтүрмәји планлашдырыр.
Бу аддым протестант, католик вә јәһуди һәрбчиләрин узун илләрдир һәрби дин хадимләринин хидмәтләриндән јарарланмасындан сонра атылыр.
Јени тәшәббүс Алманија Силаһлы Гүввәләриндә хидмәт едән тәхминән 3 мин мүсәлман һәрбчинин дини еһтијаҹларынын гаршыланмасына вә ордунун дини бахымдан даһа мүхтәлиф ҹәмијјәтин структуруна ујғунлашдырылмасына јөнәлиб.
36 јашлы капитан Һәлил Алманија ордусунда он ил хидмәт етдикдән сонра бу рүтбәјә јүксәлиб. О, сијаси елмләр үзрә тәһсил алыб вә һазырда ордунун кибермәкан вә информасија хидмәтләриндә әмәлијјат забити кими фәалијјәт ҝөстәрир.
Һәлилин сөзләринә ҝөрә, иман вә ҹәмијјәтә хидмәт онун үчүн ибадәтин бир формасыдыр. Бунунла белә, о, ордуја дахил олдуғу илк ҝүндән мүсәлман һәрбчиләрин христиан вә јәһуди һәмкарлары кими дини хидмәтләрдән нијә јарарлана билмәдикләри суалынын мөвҹуд олдуғуну билдириб.
Алманија Мүдафиә Назирлији бу бошлуғу мүсәлман дин хадимләринин ҹәлб едилмәси илә арадан галдырмаг нијјәтиндәдир. Јени моделә әсасән, һөкумәтлә конкрет Ислам гуруму арасында рәсми сазиш бағланмајаҹаг, мүсәлман дин хадимләри бирбаша Мүдафиә Назирлији илә мүгавилә әсасында фәалијјәт ҝөстәрәҹәкләр.
Бу модел Алманијада мүсәлманларын чохсајлы тәшкилат, бирлик вә иҹмаларла тәмсил олунмасы вә бүтүн мүсәлманлары ваһид шәкилдә тәмсил едән милли гурумун олмамасы илә әлагәләндирилир.
Һәрби дин хадимләринин фәалијјәти јалныз дини мәрасимләрин кечирилмәси илә мәһдудлашмыр. Онлар һәрбчиләрә шәхси бөһранлар, јахынларынын вәфаты, һәрби миссијаја ҝөндәрилмәздән әввәл, еләҹә дә етик вә теоложи мәсәләләрлә бағлы проблемләр заманы мәнәви дәстәк ҝөстәрирләр.
Алманија Мүдафиә Назирлијиндә һәрби дин хадимләри мәсәләсинә мәсул полковник Торстен Вебер билдириб ки, сорғуда иштирак едән мүсәлман һәрбчиләрин әксәријјәти өз инанҹларына ујғун дини хидмәтләрин ҝөстәрилмәсини истәјиб.
Бунунла јанашы, јени гәрара гаршы тәнгидләр дә сәсләнир. Алманија-түрк мәншәли исламшүнас Ҹәмил Шаһинөз хәбәрдарлыг едиб ки, мүсәлман дин хадимләринин мүгавилә әсасында ишә ҝөтүрүлмәси онларын “икинҹи дәрәҹәли дин хадимләри”нә чеврилмәсинә сәбәб ола биләр. Онун фикринҹә, реал бәрабәрлик мүсәлман дин хадимләринин дә христиан вә јәһуди һәмкарлары кими Алманија ордусунун институсионал структуруна там интеграсијасы илә тәмин едилә биләр.
Мүдафиә Назирлији дә јени моделин експеримент характери дашыдығыны вә онун үстүнлүкләринин вә чатышмазлыгларынын практики тәтбигдән сонра мүәјјәнләшәҹәјини етираф едир.
Назирлик 2026-ҹы илин сонунадәк ән азы бир мүсәлман дин хадими илә мүгавилә бағламаға вә даһа сонра онун үчүн мүвафиг тәлимләрә башламаға үмид едир. Модел уғурлу оларса, онун һинду вә буддист иҹмалары да дахил олмагла диҝәр дини груплара шамил едилә биләҹәји билдирилир.
Бу аддым Алманија ордусунун гаршыдакы онилликдә шәхси һејәтини әһәмијјәтли дәрәҹәдә артырмаг нијјәтиндә олдуғу бир вахтда атылыр. Мүдафиә рәсмиләри һесаб едирләр ки, ордунун ҹәмијјәтин мүхтәлиф тәбәгәләрини даһа ҝениш тәмсил етмәси јени һәрбчиләрин ҹәлб олунмасына көмәк едә биләр.
Алманија әһалисинин тәхминән 6,6 фаизини тәшкил едән мүсәлман иҹмасы да бу бахымдан ордунун диггәт јетирдији груплардан биридир.
Sizin rəyiniz