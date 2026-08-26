СЕПАҺ АБШ-а Месаж Ҝөндәрди \ Мәһв Едилмиш ПУА-рын Ҝөрүнтүләри Пајлашылыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилаб Кешикчиләри Корпусунун Авиасија Гүввәләри јени һазырланмыш һава һүҹумундан мүдафиә системи тәрәфиндән вурулан Америка вә Исраил истеһсалы олан ПУА-ларын галыгларынын јени ҝөрүнтүләрини пајлашыб.
Ҝөрүнтүләрдә ашағыдакы ПУА-ларын галыглары ҝөстәрилир:
МГ-1Ҹ Ҝрај Еаҝле кәшфијјат-һүҹум ПУА-сы,
МГ-9 Реапер кәшфијјат-һүҹум ПУА-сында истифадә едилән ТПЕ331 турбовинтли мүһәррик,
Һермес-900 кәшфијјат-һүҹум ПУА-сы.
Ҝөрүнтүләрдә Иран һава мәканыны позан вә вурулан бу нәглијјат васитәләринин техники деталлары илә бағлы мүһүм тапынтылар тәгдим олунур. Ингилаб Кешикчиләри рәсмиләри јени һава һүҹумундан мүдафиә системинин јүксәк дәгигликлә ишләдијини вә дүшмән ПУА-ларыны зәрәрсизләшдирмәкдә уғурлу олдуғуну вурғулајыблар.
Sizin rəyiniz