Өвлад саһиби олмаг үчүн дуалар; I һиссә: өвлад диләјиндә дуанын јери

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өвлад саһиби олмаг тарих боју бүтүн инсанларын фитри еһтијаҹларындан бири олуб вә Гурани-Кәрим дә мүхтәлиф ајәләрдә бу инсани еһтијаҹа тохунуб. Мүбарәк Нәһл сурәсинин 72-ҹи ајәсиндә өвладлар Аллаһын немәтләриндән бири кими тәгдим едилиб:
«Аллаһ сизә өзүнүздән зөвҹәләр јаратды вә зөвҹәләриниздән сизин үчүн оғуллар вә нәвәләр јаратды».
Һәмчинин мүбарәк Кәһф сурәсинин 46-ҹы ајәсиндә өвладлар «дүнја һәјатынын зинәтләри» кими тәгдим едилиб: «Мал-дөвләт вә оғуллар дүнја һәјатынын зинәтидир».
Әнфал сурәсинин 28-ҹи ајәсиндә дә «өвлад» имтаһан васитәси кими тәгдим едилиб: «Билин ки, малларыныз вә өвладларыныз сизин үчүн бир имтаһандыр».
Гурани-Кәримин диҝәр ајәләриндә бәзи Илаһи пејғәмбәрләрин өвлад истәмәк үчүн етдији дуалар гејд олунуб. Мүбарәк Али-Имран сурәсинин 38-ҹи ајәсиндә Һәзрәт Зәкәријја Аллаһдан белә өвлад истәјир:
«Орада Зәкәријја өз Рәббинә дуа етди: “Еј Рәббим! Өз тәрәфиндән мәнә пак бир нәсил бәхш ет. Һәгигәтән, Сән дуаны ешидәнсән!”»
Һәмчинин Әнбија сурәсинин 89-ҹу ајәсиндә Һәзрәт Зәкәријјанын диҝәр дуасы белә гејд едилир: «Зәкәријјаны да јада сал! Бир заман о, Рәббинә јалварыб демишди: “Еј Рәббим! Мәни тәк гојма! Сән варисләрин ән јахшысысан!”»
Һәмчинин Мәрјәм сурәсинин 5-ҹи ајәсиндә Һәзрәт Зәкәријјанын дуасы белә ифадә едилир: «Һәгигәтән, мән өзүмдән сонра гоһумларымдан горхурам, арвадым да сонсуздур. Буна ҝөрә дә Өз тәрәфиндән мәнә бир өвлад бәхш ет».
Һәзрәт Зәкәријјанын (ә) бу дуаларынын бәһрәси исә она Һәзрәт Јәһјанын (ә) бәхш едилмәси олмушдур ки, буна мүбарәк Мәрјәм сурәсинин 7-ҹи ајәсиндә, һәмчинин Әнбија сурәсинин 90-ҹы ајәсиндә ишарә едилир.
Һәмчинин Һәзрәт Ибраһим (ә) дә Аллаһдан өвлад истәјиб. Саффат сурәсинин 100-ҹү ајәсиндә онун дилиндән бу дуа белә нәгл едилир: «Еј Рәббим! Мәнә салеһләрдән олан бир өвлад бәхш ет!»
Һәзрәт Ибраһимин (ә) дуасы да она Һәзрәт Исһаг вә Исмаилин бәхш едилмәси илә гәбул олунмушдур ки, Гурани-Кәримин бәзи ајәләриндә, о ҹүмләдән мүбарәк Саффат сурәсинин 101-ҹи ајәсиндә буна ишарә едилир.
Мүбарәк Фурган сурәсинин 73 вә 74-ҹү ајәләриндә Аллаһдан өвлад истәмәк мөминләрин (ә) хүсусијјәтләриндән бири кими ифадә олунур:
«О кәсләр ки, Рәббинин ајәләри онлара хатырладылдыгда, онлары кар вә кор һалда гаршыламазлар. О кәсләр ки, белә дејәрләр: “Еј Рәббимиз! Бизә зөвҹәләримиздән вә өвладларымыздан ҝөзүмүзүн нуру олаҹаг кәсләр бәхш ет вә бизи мүттәгиләрә имам ет”».
Мәһз бу ајәләрә вә бир чох рәвајәтләрә әсасән шиә фигһиндә салеһ өвлад истәмәк мүстәһәб әмәлләрдән бири кими тәгдим едилиб вә Мәсум Имамларын (ә) Аллаһдан бу истәјин неҹә диләнмәси мөвзусунда мүхтәлиф дуалары рәвајәт мәнбәләриндә нәгл олунуб. Бу дуаларын тәгдим едилмәси бу јазынын нөвбәти һиссәсинин мөвзусудур.
Сејид Әли-Әсғәр Һүсејни
Sizin rəyiniz