ИИР Гуру Гошунлары Команданы тәкфирчиләрә хәбәрдарлыг етди: Иран сәрһәдләринә јахынлашмајын!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бригада ҝенералы Әли Ҹаһаншаһи, Ордунун Гуру Гошунларынын команданы, өлкәнин шимал-шәрг сәрһәд бөлҝәләринә бахыш кечирәркән, бу гүввәнин бөлмәләринин сәрһәдләрдә дөјүш һазырлығынын, мүдафиә габилијјәтинин вә јерләшдирилмәсинин сәвијјәсини јохлајаркән дејиб: Иран Ислам Республикасы Ордусунун Гуру Гошунлары там информасија үстүнлүјүнә малик олмагла сәрһәдин о тајында дүшмәнин бүтүн һәрәкәтләрини ҝеҹә-ҝүндүз изләјир вә нәзарәтдә сахлајыр.
О әлавә едиб: Бу информасија үстүнлүјү дүшмәнин гуру дөјүш әмәлијјатлары планларынын һәр һансы еффектив фәалијјәтдән әввәл мүәјјәнләшдириләрәк зәрәрсизләшдирилмәсинә сәбәб олуб вә дүшмәнин Иран Ислам Республикасынын сәрһәдләри јахынлығында өз мәгсәдләрини һәјата кечирмәсинә имкан вермәјиб.
Гуру Гошунларынын команданы бу гүввәнин өлкәнин шимал-шәрг сәрһәдләриндәки бөлмәләринин јүксәк һазырлығына тохунараг билдириб: сәрһәдләрдә һүҹум вә сүрәтли реаксија верән мобил бөлмәләрин јерләшдирилмәси, Силаһлы Гүввәләрин һәртәрәфли һазырлығы илә јанашы, дүшмәнин тәһдидләри гаршысында еффектив чәкиндирмә јарадыб.
Бригада ҝенералы Ҹаһаншаһи сөзләринә давам едәрәк дејиб: Бу ҝүн Ордунун Гуру Гошунларынын өлкә сәрһәдләриндәки бүтүн имканлары вә бөлмәләринин ҝүҹү тәһлүкәсизлијин тәмин едилмәсинә, Иран Ислам Республикасынын сәрһәдләринин горунмасына вә истәнилән тәһдидлә мүбаризәјә хидмәт едир вә һеч бир дүшмәнин әзиз сәрһәд сакинләринин вә Иран Ислам халгынын тәһлүкәсизлијинә хәләл ҝәтирмәсинә иҹазә вермәјәҹәјик.
О, сон мәҹбури мүһарибәдә Ордунун Гуру Гошунларынын пилотсуз учуш апаратлары саһәсиндәки фәалијјәтинә тохунараг дејиб: Ордунун Гуру Гошунлары пилотсуз учуш апаратлары саһәсиндә гијмәтли наилијјәтләр әлдә едиб вә сон мәҹбури мүһарибә заманы да «Арәш» һүҹум ПУА-ларындан истифадә етмәклә бөлҝәдәки АБШ гүввәләринин һәдәф вә базаларыны дәгиг шәкилдә вуруб.
Гуру Гошунларынын команданы даһа сонра өлкә сәрһәдләри јахынлығында тәһлүкәсизлик јаратмаг вә террор фәалијјәтләри һәјата кечирмәк нијјәтиндә олан, сәрһәдин о тајында јерләшән тәкфирчи груплашмалара вә дүшмән үнсүрләрә хәбәрдарлыг едәрәк вурғулајыб: Иран Ислам Республикасынын сәрһәдләринә гаршы һәр һансы һәрәкәт, тәхрибат вә фәалијјәт гәтијјәтли вә сарсыдыҹы ҹавабла гаршылашаҹаг.
Бригада ҝенералы Ҹаһаншаһи вурғулајыб: Һәр һансы тәҹавүз вә мүдахилә баш верәҹәји тәгдирдә, өлкәнин тәһлүкәсизлијини тәһдид едән гүввәләрин бүтүн мөвгеләри вә базалары Ордунун Гуру Гошунлары бөлмәләринин пилотсуз учуш апаратлары вә артиллерија имканларынын атәш мәсафәсиндә олаҹаг вә Силаһлы Гүввәләрин истәнилән тәһдидә ҹавабы сүрәтли, дәгиг вә пешманедиҹи олаҹаг.
О, һәмчинин Ордунун Гуру Гошунлары бөлмәләринин мүасир силаһ вә аваданлыгларла тәҹһиз едилмәсинә тохунараг дејиб: Бу ҝүн Ордунун Гуру Гошунлары ән јүксәк дөјүш һазырлығы сәвијјәсиндәдир вә јени аваданлыг вә силаһлардан истифадә етмәклә истәнилән тәһдид нөвүнә ујғун олараг дүшмәнлә мүбаризә үчүн конкрет әмәлијјат планы вә програмына маликдир.
Гуру Гошунларынын команданы сонда вурғулајыб: Иран Ислам Республикасынын сәрһәдләри Силаһлы Гүввәләрин гырмызы хәттидир вә мүгәддәс Иран торпагларына һәр һансы тәҹавүз вә мүдахилә әввәлкиндән даһа ҝүҹлү ҹавабла гаршылашаҹаг.
Sizin rəyiniz