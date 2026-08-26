«Намаз бағы»; Ушагларын Намаз вә Мәсҹидлә Ширин Шәкилдә Таныш Олмасы Үчүн Ушаг Ојуну

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: «Намаз бағы» адлы ушаг ојуну ушаглар үчүн намаз, дәстәмаз вә мәсҹид анлајышлары илә ширин, ҹәлбедиҹи вә долајы тәҹрүбә јаратмаг мәгсәдилә Гум Елм Һөвзәсинин Ислам Тәблиғаты Идарәсинин Мәдәнијјәт, Тәблиғат вә Јени Медиа Мүавинәлијинин истедадлы тәләбәләриндән бири тәрәфиндән һазырланараг истеһсал едилмишдир.
«Асре-Ҹәдид» ојун истеһсалы мүәссисәси тәрәфиндән һазырланан бу ојун дини анлајышлары бирбаша вә рәсми тәлим формасында дејил, ојун вә әјләнҹә мүһитиндә ушаглара чатдырмаға чалышыр. Беләликлә, ушаг ојун просесиндә мәрһәлә-мәрһәлә намаз вә ибадәтлә бағлы анлајышларла таныш олур вә ејни заманда тәдрис мәзмуну кечдијини һисс етмир.
9 мараглы ојунда 90-дан чох мәрһәлә
«Намаз бағы» 9 ојун вә ушаг мини-ојуну формасында 90-дан чох мәрһәләдән ибарәтдир. Мүхтәлиф дизајн вә әјләнҹәли мүһит ушағы ојуну давам етдирмәјә вә јени мәрһәләләри кәшф етмәјә тәшвиг едир.
Бу ојунда намаз, дәстәмаз, мәсҹид, азан, гиблә вә намазын ардыҹыллығы кими мөвзулар ојун ситуасијалары вә интерактив фәалијјәтләр формасында ушаға тәгдим едилир.
Бу ојунун әсас мәгсәдләриндән бири ушағын зеһниндә намаз вә мәсҹид һаггында мүсбәт мүнасибәт вә хош хатирә јаратмагдыр. Буна ҝөрә дә дини мәзмун ојунун дахилиндә јерләшдирилмиш вә тәдрис материалларынын бирбаша тәгдим едилмәсиндән чәкинилмишдир.
Ојун јолу илә өјрәнмә
«Намаз бағы»нда ушаг мүхтәлиф мәрһәләләрдә ојнајараг вә ирәлиләјәрәк намазла бағлы анлајыш вә һөкмләрлә таныш олур. Ушағын јаш групуна ујғун сәсли вә визуал тәлиматлар да ојунун мүхтәлиф бөлмәләриндә ону мәрһәләләри кечәркән мүшајиәт едир.
Ојунун хүсусијјәтләри сырасында ашағыдакылары гејд етмәк олар:
9 ушаг ојунунда 90-дан чох мәрһәлә;
намаз вә ибадәт анлајышларынын долајы јолла чатдырылмасы;
мәсҹид, азан вә гиблә илә танышлыг;
дәстәмазын анлајыш вә мәрһәләләри илә танышлыг;
ојун просесиндә намазын ардыҹыллығы илә танышлыг;
мәрһәләли вә мотивасијаедиҹи систем;
ушаглар үчүн ујғун сәсли вә визуал бәләдчи;
7–12 јаш групу үчүн ујғунлуг.
Намазы өјрәтмәкдән јахшы бир хатирә јаратмаға гәдәр
«Намаз бағы»нын әсас јанашмасы бундан ибарәтдир ки, ушаг намазы тәдрис мөвзусу кими танымаздан әввәл намаз вә мәсҹид анлајышлары илә бағлы мүсбәт вә севимли тәҹрүбә газансын.
Бу ојун аилә вә тәрбијәчиләрин ролу илә јанашы, ушагларын намаз анлајышлары илә илкин үнсијјәтинин јарадылмасы үчүн тамамлајыҹы васитә ола биләр. Чүнки ушаг ојун мүһитиндә тәдриҹән ону намаз, дәстәмаз, мәсҹид вә диҝәр әлагәли анлајышларла таныш едән мәфһумларла гаршылашыр.
Дини мәзмунун јени вә ушагларын дүнјасына ујғун формаларда һазырланмасы намаз мәдәнијјәтинин тәблиғи вә ушагларын намазла үнсијјәтинин јарадылмасы истигамәтиндә диггәт јетирилә биләҹәк имканлардан биридир.
«Намаз бағы» ојуну һазырда 1.0 версијасында јајымланыб вә мараглананлар бу ојун һаггында даһа әтрафлы мәлумат әлдә етмәк вә ону ҝөрмәк үчүн Базар мағазасындакы сәһифәсинә мүраҹиәт едә биләрләр: https://cafebazaar.ir/app/ir.bagh.namaz
«Намаз бағыны» јүкләјәк, ојнајаг, кәшф едәк вә намазла таныш олаг.
Sizin rəyiniz