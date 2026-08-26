Имам Сејид Мүҹтәба Хаменеинин елми вә иҹра фәалијјәти илә бағлы ачыгланмамыш мәгамлар; Ы һиссә

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тәвазөкарлыг вә шөһрәтдән узаг дурмаг Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин тәхминән 50 иллик фәрди, иҹтимаи, һөвзә, сијаси вә һәрби фәалијјәтинин диггәтчәкән хүсусијјәтләриндән олмушдур. Белә ки, онун дини елмләр һөвзәләриндә тәхминән 30 ил давамлы тәдриси дөврүндә, бунун тәхминән 20 или Гум Елм Һөвзәсиндә хариҹ фигһ вә үсул дәрсләринин тәдрисинә һәср олундуғу һалда, о, һеч вахт бу дәрсләрин тәблиғинә, бу мәҹлисләрдән ҝөрүнтүләрин јајылмасына, јахуд һәмин елми мәҹлисләрдә һазырланмыш дәрс вәсаитләринин вә китабларын иҹтимаи шәкилдә нәшринә иҹазә вермәмишдир.
Сон 20 ил әрзиндә, тәхминән дини елмләр һөвзәләринин ән јүксәк тәһсил сәвијјәси олан хариҹ фигһ вә үсул дәрсләринин тәгдим едилмәси илә ејни вахтда, «Һәзрәт Гаим (ә.ҹ.) адына Али Фигһ вә Үсул Мәктәби», «Имам Әли ибн Муса әр-Рза (ә) адына Али Фигһ Мәктәби», «Шәмсүш-Шүмус Фигһ Мәктәби» вә «Фигһ әр-Рза (ә) Фигһ Мәркәзи» кими елми мәркәзләрин тәсис едилмәси, стратежи арашдырмаларын апарылмасы вә хүсуси һәрби вә ҹиһад лајиһәләринин идарә олунмасы илә јанашы, бүтүн Иран әразисиндә еһтијаҹы оланлар үчүн хејријјә гурумларынын јарадылмасы Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин елми вә иҹра фәалијјәтинин бир һиссәсини тәшкил едир.
Мәһз һәмин илләрдә шәһид аталары, Әлламә Сејид Әли Һүсејни Хаменеинин тапшырығы илә мәдәнијјәт, тәһдид вә онун мүхтәлиф аспектләри, еләҹә дә мәдәни сәнајеләр, мүгавимәт игтисадијјаты, коммуникасија вә сосиал шәбәкәләр саһәсиндә стратежи арашдырмалар апармыш, бу елми фәалијјәтләри һәјата кечирмәк үчүн исә инҝилис дили кими дилләрдә мөвзу илә бағлы ән јени мәгаләләри бирбаша охумуш вә ја диҝәр дилләрдән тәрҹүмә етдирилмәсини сифариш етмишдир.
Бу фәалијјәтләр арасында һәр шејдән даһа чох диггәт чәкән мәгам бу мәркәзләрин вә фәалијјәтләрин онун адына бағланмасындан узаг дурулмасыдыр. Белә ки, бәзи дөвләтләр дөврүндә Президент Администрасијасынын руһани мәсәләләри үзрә мүшавирләри белә бу мәркәзләрин онун тәрәфиндән идарә едилмәсиндән хәбәрсиз олмуш, һимајәјә ҝөтүрүлмүш мәһрумлар исә хидмәтләрини «намәлум хејријјәчиләрин һәдијјәләри» вә ја Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеинин офиси тәрәфиндән ҝөндәрилән әрзаг пакетләри ады илә алмышлар ки, бу елми мәркәзләрдә вә ја сосиал хидмәтләрин ҝөстәрилмәсиндә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин адына вә изинә раст ҝәлинмәсин.
Сон илләрдә мүхтәлиф сивилизасија елмләри, шәһәрсалма — ислам шәһәрләри вә мәһсулдар шәһәрләр мәркәзиндә — инновасија вә технолоҝија, кәнд тәсәррүфаты, әрзаг тәһлүкәсизлији, торпагсыз әкинчилик (һидропоника) саһәләриндә фәалијјәт ҝөстәрән мүхтәлиф елми груплар дәфәләрлә онунла ҝөрүшмүш вә онун бу саһәләрдәки мәлуматларынын сәвијјәси вә һәҹми гаршысында һејрәтә ҝәлмишләр. Мәһз бу ихтисаслашмыш ҝөрүшләрдә мүхтәлиф университет ихтисасларынын танынмыш профессорлары мүасир дөврдә бир «Шејх Бәһаи»нин мејдана чыхмасындан данышмышлар.
Бу јазынын нөвбәти һиссәләриндә онун елми вә иҹтимаи фәалијјәти вә һәјатынын сәнәдләшдирилмиш, ачыгланмамыш мәгамлары вә аспектләри изаһ едиләҹәк.
Сејид Әли-Әсғәр Һүсејни
Sizin rəyiniz